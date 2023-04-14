Цех с баллонами газа загорелся в Заельцовском районе

Днем 14 апреля в Заельцовском районе загорелся сварочный цех. Из здания успели эвакуироваться 9 человек.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов поступил в 14:34. Горел сварочный цех размером 40 на 15 метров.
— Внутри цеха горели лакокрасочные материалы на общей площади 20 квадратных метров. До прибытия пожарной охраны эвакуировались 9 человек. Из цеха эвакуированы 3 кислородных баллона, 2 пропановых баллона, 4 углекислых. Пострадавших нет, — рассказали спасатели.
Сотрудники МЧС прибыли на место в 14:46, локализовали пожар в 15:22, ликвидировали открытое горение в 15:26.
20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. В этот момент в нем находились 10 человек.