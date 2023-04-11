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«Вышел прогуляться, но домой не вернулся»: 40-летний мужчина пропал в Новосибирске

По словам волонтеров, ранее сибиряк уже пропадал

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По данным волонтеров, пропавший нуждается в медицинской помощи

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В Кировском районе Новосибирска пропал 40-летний Иван Подкорытов. Как сообщили волонтеры, 11 апреля вышел из дома на прогулку, но назад не вернулся.

— Пропал сегодня днем, ушел гулять и не вернулся домой. Крайний раз отвечал на телефонный звонок днем. Нуждается в медицинской помощи. Ранее пропадал, — пояснили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Ивана: рост 170–175 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-пепельные, глаза серые. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие штаны, темно-серые сапоги на замке, синяя вязанная шапка с козырьком.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске нашли пропавшую многодетную маму. Женщина исчезла 23 февраля.

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