«Вышел прогуляться, но домой не вернулся»: 40-летний мужчина пропал в Новосибирске

— Пропал сегодня днем, ушел гулять и не вернулся домой. Крайний раз отвечал на телефонный звонок днем. Нуждается в медицинской помощи. Ранее пропадал, — пояснили НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».



Приметы Ивана: рост 170–175 сантиметров, плотного телосложения. Волосы темно-пепельные, глаза серые. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие штаны, темно-серые сапоги на замке, синяя вязанная шапка с козырьком.

