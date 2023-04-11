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Был на могиле жены: таксиста в Новосибирской области нашли мертвым — его почти месяц искали волонтеры

Следователи начали доследственную проверку

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СК начал проверку

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Жителя рабочего поселка Чаны Чановского района 49-летнего Эдуарда Колпакова нашли мертвым. Ранее мужчину искали волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция Новосибирской области. Как сообщили в СК по Новосибирской области, тело было найдено 3 апреля без внешних признаков насильственной смерти.

— По данному факту Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Эдуард Колпаков пропал 11 марта. Как написано в размещенной в группе во «ВКонтакте» «Чаны | Черный и Белый список» ориентировке, мужчина оставил свой автомобиль в 16:00 на рабочем месте у контры «Наше такси». Он сообщил диспетчеру, что заберет такси позже. Мужчина пропал без мобильного телефона.

Как рассказала коллега Эдуарда Анна, погибший год назад потерял жену — она болела онкологией. Мужчина тяжело переживал смерть своей жены.

— Не знаю точно, но вроде его и нашли на ее могиле. Они очень хорошо жили между собой. Последнее время Эдик сильно похудел и осунулся. Было видно, что его ничего не радует. Эдик был замечательный человек. Всегда помогал, поддерживал, в трудных ситуациях выручал. Он был спокойный и уравновешенный, никогда не повышал голос, — поделилась Анна.

Как добавила коллега, Эдуард был настоящим мужчиной. Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким мужчины.

В Искитимском районе Новосибирской области 30 января нашли тело 49-летнего Александра Гаврикова, который пропал 10 января.

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