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Тема дняОбстреляли здание в Заельцовском районе
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В Новосибирске обстреляли административное здание — оно принадлежит региональному Минобру

В организации отказались комментировать инцидент

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Неизвестный повредил 4 окна, сумма ущерба устанавливается

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В Новосибирске неизвестный обстрелял из пневматического оружия здание «Центра развития материально-технической базы образования». Инцидент произошел вечером 10 апреля в Заельцовском районе на улице Дмитрия Донского.

— В нескольких окнах на втором и первом этажах были замечены многочисленные сквозные отверстия малого диаметра. В здании располагаются ГКУ Новосибирской области «Центр развития материально-технической базы образования» и Музей истории профессионального образования Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе АБ Гвардия.

На сайте «Центра развития материально-технической базы образования» указано, что учредитель организации — Министерство образования Новосибирской области. В базе «Контур.Фокус» говорится о том, что конечный владелец центра — правительство Новосибирской области.

По данным оперативников, выстрелы могли быть сделаны со стороны общежития, принадлежащего Новосибирскому центру профессионального обучения № 1. Всего неизвестный повредил 4 окна, сумма ущерба устанавливается.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГКУ Новосибирской области «Центр развития материально-технической базы образования», но в организации отказались от комментариев. Журналист направил запрос в Министерство образования региона, чтобы узнать подробности.

Ранее в Новосибирске, на улице Зорге, мужчина обстрелял припаркованную машину. Жители дома сняли на видео, что происходило вокруг автомобиля.

СтрельбаНовосибирскЗаельцовский районМинистерство образования Новосибирской области
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