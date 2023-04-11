В Новосибирске обстреляли административное здание — оно принадлежит региональному Минобру

В Новосибирске неизвестный обстрелял из пневматического оружия здание «Центра развития материально-технической базы образования». Инцидент произошел вечером 10 апреля в Заельцовском районе на улице Дмитрия Донского.
— В нескольких окнах на втором и первом этажах были замечены многочисленные сквозные отверстия малого диаметра. В здании располагаются ГКУ Новосибирской области «Центр развития материально-технической базы образования» и Музей истории профессионального образования Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе АБ Гвардия.
На сайте «Центра развития материально-технической базы образования» указано, что учредитель организации — Министерство образования Новосибирской области. В базе «Контур.Фокус» говорится о том, что конечный владелец центра — правительство Новосибирской области.
По данным оперативников, выстрелы могли быть сделаны со стороны общежития, принадлежащего Новосибирскому центру профессионального обучения
Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГКУ Новосибирской области «Центр развития материально-технической базы образования», но в организации отказались от комментариев. Журналист направил запрос в Министерство образования региона, чтобы узнать подробности.
Ранее в Новосибирске, на улице Зорге, мужчина обстрелял припаркованную машину. Жители дома сняли на видео, что происходило вокруг автомобиля.