Рыть окопы под дождем и терпеть. Что творится в стенах элитного колледжа, где покончил с собой первокурсник

Мы отметили, что обвинения поступают со стороны тех, кто уже отчислился по тем или иным причинам. На что Фомина отрезала: таких людей она обсуждать не готова.



— Была возможность прийти, с нами поговорить. Какое еще жестокое обращение? Мы что, зоопарк? Все студенты являются нашими сотрудниками. Почему тогда все не ушли? Я не готова это комментировать, — сказала собеседница.

Как и не готова оказалась Фомина комментировать смерть Дениса, сославшись на корпоративную политику и свою некомпетентность в этом вопросе. Дозвониться до генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева и вовсе не удалось — он в командировке, как нас заверили в его приемной.

Разваливающаяся гордость Татарстана