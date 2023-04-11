Рыть окопы под дождем и терпеть. Что творится в стенах элитного колледжа, где покончил с собой первокурсник

В Татарстане первокурсник колледжа «Алабуга Политех», входящего в особую экономическую зону «Алабуга», покончил с собой. Причиной такого шага, по версии студентов, мог стать страх быть отчисленным и буллинг.
Смерть Дениса вскрыла чудовищные подробности о жизни студентов в стенах этого колледжа. Их заставляют работать по ночам, не отпускают на больничные, лишают премий практически за всё и заставляют рыть окопы в качестве наказания.
Наши казанские коллеги из 116.RU вместе с родными студентов и экс-учеником разбираются, что происходит за закрытыми дверями проекта «Алабуга Политех», который рекламировала Инстасамка.
Тело нашли в ванной общежития
Погибшего первокурсника звали Денис. Учиться в Татарстан он приехал из Свердловской области. Был парнем бесконфликтным, участвовал в учебных проектах, а для души собирал автографы. В его коллекции были росчерки фрейлины королевы Великобритании, Ангелы Меркель, президента Франции Макрона и других не последних в мире персон.
30 марта стало известно о смерти Дениса.
— В колледже он был лучшим учеником. Денис хотел отчислиться из политеха, но мы его не услышали! Мы его не поняли, думали, что первый год обучения дается ему тяжело. Там ведь еще большие штрафы за отчисление, а, по сути, образование там давали так себе, — рассказала бабушка Дениса нашим екатеринбургским коллегам из E1.RU на похоронах внука.
Надежда признаётся: родители не всегда были в курсе, что происходило в закрытом от глаз обывателей политехе, а кураторы часто не выходили на связь. Однако в суицид Дениса его семья не верит и собирается найти виновных.
— В смерти моего внука однозначно виновата администрация политеха. Согласно договору, они берут ответственность за детей. Ребенок месяц не посещал занятия, а им и дела не было. Писали куратору, ответов не было. Мы потеряли самое дорогое, что у нас было. Если есть у вас малейшая возможность, не оставляйте случившееся без внимания, не замалчивайте, — говорит Надежда, тут же отмечая, что ей не рекомендовали общаться с прессой.
Со стороны ОЭЗ «Алабуга» внимание к трагедии ограничилось лишь скромным постом в группе во «ВКонтакте». Мол, парень «столкнулся со сложной жизненной ситуацией», а руководство экономической зоны скорбит вместе с его родными. На этом всё. Причем комментарии к публикации ограничили.
Как работает система политеха?
Что из себя вообще представляет «Алабуга Политех»? Колледж открыли
Создан был «Алабуга Политех» при взаимодействии с Елабужским политехническим колледжем под патронажем ОЭЗ «Алабуга». Главная особенность: сюда берут после
У особой экономической зоны «Алабуга» есть свои резиденты (они платят до 25% всех налогов в республике). Сюда относятся, например, «Аурус» и «Соллерс», которые производят отечественные автомобили (вместо сборки фургонов Ford Transit), «Белая дача Алабуга» — их овощи и зелень можно найти на полках магазинов. В целом же в списке значатся 54 предприятия-гиганта.
Понятно, что на многочисленные производства ОЭЗ нужны рабочие руки. А где брать? Обучать самим! Но есть нюансы. Например, обучение в колледже абсолютно бесплатное. Платить нужно только за проживание в общежитии (или, как здесь это называют, — хостеле). Нюанс: если вдруг студент решит отчислиться — ему выставят неустойку. Он должен будет вернуть всё, что ОЭЗ в него вложила. Например, на одного студента-юриста «Алабуга» тратит 480 тысяч за весь срок учебы, или 14 тысяч за месяц. Такая информация содержится в договоре между учебным заведением и будущим студентом. Документ есть в распоряжении редакции.
Или вот еще: на сайте политеха указано, что стипендия здесь может доходить аж до 77 тысяч рублей. И это в 16-то лет! Нюанс: оклад всего 3 тысячи рублей за работу на предприятиях, всё остальное — премия. Получить ее полностью абсолютно нереально, почему — расскажем ниже.
Ну и еще момент: все студенты параллельно с обучением работают на компании — резидентов «Алабуги». И после получения диплома им придется отрабатывать на этих предприятиях еще пару лет, чтобы отбить свое обучение. И только после этого можно отправляться в свободное плавание.
Ну а чтобы молодежь активнее поступала в только-только открывшийся современный колледж, руководство ОЭЗ пару лет назад заплатило 2,5 миллиона рублей рэп-блогерше Инстасамке (она же Дарья Зотеева) за съемки в рекламном ролике.
Забавно, что один из этапов поступления в политех — компьютерная игра, в которой будущий студент должен вырастить здоровых котиков и «продать» их выгоднее конкурентов на рынке. В общем, всё технологично, современно и, кажется, со светлым будущим впереди.
«Обычно с нами обращались, как с рабами»
Так думал и Роман (имя изменено. — Прим. ред.), который рассказал нам, что творилось за дверями политеха и почему ему пришлось отчислиться. В 2021 году после школы Рома поступил в учебное заведение особой экономической зоны «Алабуга». Проучился первый курс и понял, что больше не осилит. Из колледжа пришлось забирать документы. Разумеется, с выплатой всех неустоек. Вышла 141 тысяча рублей.
— Там тяжело как морально, так и физически. Плюсом повлияло то, что завод Ford Sollers закрылся (после начала спецоперации. — Прим. ред.) и в политехе начали выгонять всех, кто хоть как-то не подходил по требованиям. Им просто надобности не было держать такое количество студентов. Их некуда было трудоустраивать. Об этом проговорилась однажды Фомина (руководитель службы администрирования образовательного кластера «Алабуга». — Прим. ред.), — рассказывает Роман.
С его слов, всех студентов его специальности готовили конкретно на завод Ford и после его закрытия из
— Обычно с нами обращались, как с рабами. Даже в новом договоре есть пункт, который гласит, что студенты должны работать столько, сколько скажет работодатель. То есть у студентов нет фиксированного графика. Также первые два месяца все студенты играют в пейнтбол — это принудительная игра, даже если у тебя что-то болит. Любимая цитата Фоминой: «Выпей таблетку и не симулируй». Проигравшая команда роет окопы и марширует до общежития, — говорит наш собеседник.
В политехе, к слову, это называют патриотическим воспитанием.
Как говорит Рома, Денис — не первый студент колледжа, который решил свести счеты с жизнью. В 2021 году покончил с собой другой студент «Алабуга Политеха». Правда, сделал он это у себя дома, а не в общежитии. Тело парня в его постели нашла мама. Как говорит Рома, колледж тогда лихо отстранился от трагедии, ведь не в стенах учебного заведения нашли труп. А причина, по словам нашего собеседника, будто бы была та же, что и у Дениса, — страх отчисления и факт, что родителям придется возмещать деньги за неоконченное образование.
«Или ты меня забираешь, или я тут сдохну»
О неоднозначности педагогических мер рассказывает и другая наша собеседница — Елена (имя изменено. — Прим. ред.). Она из Нижнего Новгорода. Когда сын был в
Чтобы попасть в колледж, Диме нужно было пройти логическую онлайн-игру и набрать определенное количество баллов. С этой задачей он справился, и семью пригласили в Татарстан на очное собеседование.
— Мы приехали в Татарстан, и всё было действительно масштабно. Родителей поселили в гостинице, причем бесплатно, показали всю территорию, всё рассказали. Мы все тогда ходили с открытыми ртами от того, как всё там было здорово, — вспоминает наша собеседница.
И родители со спокойной душой отпустили своих детей учиться по новой системе в «Алабуга Политехе». Елена признаётся, да, были недочеты и в первые дни. Но она рассудила как? Колледж только открылся, на что-то можно закрыть глаза, со временем точно всё наладится.
Не наладилось. Дима проучился два месяца. И честно признаётся — это была каторга. И речь совершенно не про образование.
Елена рассказывает, что с учебой у Димы всё получалось, парню даже нравилось. Ровно до того момента, пока их не распределили на проекты. То есть пока им не нашли работу, как то предполагает система обучения в политехе.
— Сын мне пишет, что их в 10 вечера вызывают на работу. У них в хостеле отбой в 22:00, какая работа? От корпуса до работы им пешком идти 40 минут! Отказаться ты не можешь, иначе тебя лишат премии. Но ладно с этими деньгами. Сына начали травить. Говорили, если он не будет выполнять все требования, то другие будут страдать из-за него. Например, их оставят на всю ночь на работе, — рассказывает Елена.
Но когда наша собеседница обращалась к кураторам сына, ее уверяли, что Дима может никуда не ходить, если не хочет. Правда, потом в последствиях никто не будет виноват. Елена объясняет: ей просто намекали, что сына отчислят. А это грозит неустойкой.
— Там такая система: учишься бесплатно, тебе обещают зарплату, но если ты уходишь — выкатывают неустойку. Поэтому многие дети боятся говорить, жаловаться, уходить оттуда — неустойку родным платить нечем. Ну и после жалоб на ребенка начинают давить еще сильнее, — объясняет Елена логику обучения в колледже.
Поэтому и ее сын Дима все два месяца говорил, что у него всё в порядке, что он справляется, хоть и тяжело.
— Он тоже боялся. Но нервы не выдержали. Их в рамках «обучения» непонятно чему в ливень отправили копать окопы! Дети вернулись в хостел, хотели отдохнуть, но их опять выгнали под дождь, — рассказывает Елена, добавляя, что из-за этой ситуации некоторые родители обратились в прокуратуру.
Правда, по словам нашей собеседницы, никакие жалобы эффекта не имеют. «Алабуга Политех» — проект громкий, дорогостоящий, а поэтому плохим быть не может априори. Вот и студентам, да и их родителям тоже руководство колледжа запрещает говорить хоть сколько мало-мальски плохое. Если вдруг кто-то осмелится — отчисление и неустойка. Проверенный метод запугивания, говорит Елена.
— Там такая «крыша», что всё заминают в считаные секунды. Любой конфликт, любую проблему. Там все боятся говорить. И мы боялись, но сбежали из этого ада и можем рассказать, что там происходит. А происходит там полный беспредел. Неважно, в каком ребенок состоянии, на нем будут пахать, даже если он при смерти. А на жалобы говорят: «А вы зачем сюда приехали? Терпите», — говорит наша собеседница.
После двух месяцев такого общения и обучения Дима не выдержал. Он позвонил маме и сказал: «Или ты меня забираешь, или я тут сдохну». Недолго думая, Елена забрала сына из колледжа.
«В качестве санкций некоторые команды были отправлены копать окопы в сильнейший ливень»
Спустя неделю после смерти Дениса телеграм-канал Mash_Iptash опубликовал письмо, которое, предположительно, было написано погибшим. Вот выдержки из него:
«Первые два месяца на территории ОЭЗ проходил пейнтбол для всего первого курса. Масштаб мероприятия, конечно, не мог не потрясать. В некоторых играх использовались и военная техника, и свето-шумовые устройства. Но в организации были допущены существенные минусы! Например, в первые недели пейнтбол проходил как в субботу, так и в воскресенье. И так при тяжелом графике с утра буквально до ночи, но о режиме чуть позже. Кроме того, проводились физические тренировки, например, сразу после учебы, многие даже не успевали поесть, отпускали с таких тренировок за 10 минут до комендантского часа, и нужно было преодолеть 1,6 километра. Если опоздал — получаешь выговор!
Более того, из защитной формы нам выдали дешевый расходящийся по швам камуфляж, который никак не защищал от травм, единственное, что реально защищало, была каска, ноги, и то в последние дни этого мероприятия из-за того, что участвовали 600 человек, они были "расхлябанные". Самое жуткое произошло в конце сентября, когда в качестве санкций некоторые команды были отправлены копать окопы в сильнейший ливень. Более нескольких часов в два захода утром и вечером под ливень мы занимались этим. Оттуда возвращались буквально коричневые — полностью в глине».
«...Самое главное, что меня отвращает, — это командно-лидерские турниры. Это игрушки, которые подают как центр вселенной, у меня два вопроса: как можно говорить, что это развивает лидерские навыки? Как они собираются растить лидеров в пробирке? Я не люблю играть в игры, но меня заставляют насильно!»
«Копали с утра до ночи»
В распоряжении редакции 116.RU появилось видео, как студенты колледжа «Алабуга Политех» роют окопы в ливень. Видеозапись нам прислал бывший студент учебного заведения Макар (имя изменено. — Прим. ред.), который и рыл эти окопы вместе с сокурсниками.
На записи видно, как пара десятков студентов роют траншею, на фоне слышен звук дождя. В руках учеников — саперные лопаты. Сами студенты одеты кто во что: кто-то в спецовках, а кто-то просто в толстовках. На записи также слышна команда «Смена!» Предполагается, что после этого одна группа студентов сменяется другой.
— Нас заставляли рыть окопы под ливнем в температуру, близкую к
Он объясняет: окопы их заставляли рыть для финальной игры в пейнтбол. Копали эти траншеи студенты, которые не заняли первые места на турнире.
Сам Макар из Магадана, поступил в колледж в 2022 году. Проучился чуть менее полугода. Его договор с «Алабуга Политехом» есть в распоряжении редакции.
«Какое еще жестокое обращение? Мы что, зоопарк?»
Журналист 116.RU связалась с Эльвирой Фоминой, которая отвечает в «Алабуге» за службу администрирования образовательного кластера. Именно она, как говорят наши собеседники, травила студентов и заставляла делать их то, что они делать не могли по состоянию здоровья или же просто не хотели.
Вопросы по ситуации Фоминой мы задали прямо. Что происходит в политехе? Почему покончил с собой Денис? Откуда неожиданно столько жалоб посыпалось в нашу редакцию от студентов и их родных? Но прямого ответа от нашей собеседницы мы так и не получили.
Но с тем, что обвинения в жестоком обращении с учащимися — это очень серьезно, Фомина согласилась.
— В данном случае есть смысл отправлять письменный запрос. Что за родители, какие, у всех них есть контакты и образовательного учреждения, и «Алабуги». Я не верю, что при наличии реальности такой картины родители пишут в СМИ, а не приходят выяснять отношения с нами непосредственно. Это же серьезный вопрос, касается жизни и здоровья детей, — сказала Фомина в разговоре с журналистом.
Мы отметили, что обвинения поступают со стороны тех, кто уже отчислился по тем или иным причинам. На что Фомина отрезала: таких людей она обсуждать не готова.
— Была возможность прийти, с нами поговорить. Какое еще жестокое обращение? Мы что, зоопарк? Все студенты являются нашими сотрудниками. Почему тогда все не ушли? Я не готова это комментировать, — сказала собеседница.
Как и не готова оказалась Фомина комментировать смерть Дениса, сославшись на корпоративную политику и свою некомпетентность в этом вопросе. Дозвониться до генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева и вовсе не удалось — он в командировке, как нас заверили в его приемной.
Разваливающаяся гордость Татарстана
Колледж открыли ровно два года назад —
Всё бы ничего, звучит красиво, но в супертехнологичном колледже есть вполне простые, человеческие проблемы. Например, жуткая плесень на стенах и трещины, которые покрывают стены хостела, в котором живут студенты. По крайней мере, именно о таких условиях жизни в колледже рассказывают наши собеседники.
Но это не высокие технологии, и решать эти проблемы в «Алабуге» не умеют, говорят наши собеседники. И на их жалобы никаких реакций от руководства колледжа не последовало.
Но и это не всё. Периодически, говорят наши собеседники, студентов топит. С потолка посреди ночи может начать капать вода. Конечно, происходит это в сезон дождей.
— Дети просто стоят с тазиками, чтобы вода не залила их кровати, — рассказывает Елена, чей сын учился в этом колледже.
Относительно всех вскрывшихся фактов редакция 116.RU направила запросы в ОЭЗ «Алабуга», «Алабуга Политех», администрацию главы Татарстана Рустама Минниханова и в республиканскую прокуратуру.
Как только поступят ответы на официальные запросы, мы опубликуем их отдельно.