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В частном секторе на Далидовича случился пожар — огонь задел 3 участка

Сгорели бани и сарай

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Пожар тушили 23 человека

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Днем 8 апреля в частном секторе на Далидовича сгорели постройки на 3 участках.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание обнаружили в 14:45. На одном участке сгорела баня площадью 120 квадратных метров, на втором — кровля бани, на третьем — сарай площадью 12 квадратных метров и надворная постройка площадью 4 квадратных метра.

— Выезд: 14:47, прибыли в 14:54, локализация в 15:16, ликвидация открытого горения в 15:51, — сообщили в МЧС.

Горящие строения попали на видео — его выложили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Сегодня утром пожар вспыхнул на Народной улице в Кировском районе. Горела одна из комнат четырехэтажного общежития, из здания эвакуировали 9 человек.

ГУ МЧС по Новосибирской областиПожар
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