В частном секторе на Далидовича случился пожар — огонь задел 3 участка

Днем 8 апреля в частном секторе на Далидовича сгорели постройки на 3 участках.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание обнаружили в 14:45. На одном участке сгорела баня площадью 120 квадратных метров, на втором — кровля бани, на третьем — сарай площадью 12 квадратных метров и надворная постройка площадью 4 квадратных метра.
— Выезд: 14:47, прибыли в 14:54, локализация в 15:16, ликвидация открытого горения в 15:51, — сообщили в МЧС.
Горящие строения попали на видео — его выложили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Сегодня утром пожар вспыхнул на Народной улице в Кировском районе. Горела одна из комнат четырехэтажного общежития, из здания эвакуировали 9 человек.