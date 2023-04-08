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34-летний новосибирец погиб в ДТП на Алтае

Мужчина вышел на дорогу с обочины

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Новосибирец скончался в Чемальской районной больнице

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7 апреля в Чемальском районе Республики Алтай ВАЗ-2121 сбил человека, им оказался житель Новосибирска. От полученных травм он скончался в больнице.

Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, авария произошла в 09:05.

— 62-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, вблизи села Анос допустил наезд на 34-летнего жителя Новосибирска, вышедшего на проезжую часть с обочины дороги, — рассказали в полиции.

Мужчину с разными травмами увезли в Чемальскую районную больницу, где он скончался. По факту ДТП проводится проверка.

В январе турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области.

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МВДРеспублика АлтайДТП
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