34-летний новосибирец погиб в ДТП на Алтае

7 апреля в Чемальском районе Республики Алтай ВАЗ-2121 сбил человека, им оказался житель Новосибирска. От полученных травм он скончался в больнице.
Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, авария произошла в 09:05.
— 62-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, вблизи села Анос допустил наезд на
Мужчину с разными травмами увезли в Чемальскую районную больницу, где он скончался. По факту ДТП проводится проверка.
В январе турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области.