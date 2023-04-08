Общежитие вспыхнуло на Народной — из здания эвакуировали людей

Утром 8 апреля в Калининском районе загорелась комната в общежитии на Народной, 65. Из здания эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов поступил в 06:42, в 06:49 пожарные были на месте.
— Горит комната в 4-этажном общежитии, эвакуировали 9 человек — 8 взрослых и 1 ребенок, — рассказали в МЧС.
К 07:09 огонь локализовали, в 07:12 ликвидировали открытое горение, в 08:49 пожар потушили. Огонь повредил мебель и вещи в комнате, общая площадь — 12 квадратных метров.
В конце февраля в Новосибирске загорелось здание высшего колледжа информатики НГУ.