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Общежитие вспыхнуло на Народной — из здания эвакуировали людей

Горела одна из комнат

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Огонь и дым вырывались из окна общежития

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Утром 8 апреля в Калининском районе загорелась комната в общежитии на Народной, 65. Из здания эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов поступил в 06:42, в 06:49 пожарные были на месте.

— Горит комната в 4-этажном общежитии, эвакуировали 9 человек — 8 взрослых и 1 ребенок, — рассказали в МЧС.

К 07:09 огонь локализовали, в 07:12 ликвидировали открытое горение, в 08:49 пожар потушили. Огонь повредил мебель и вещи в комнате, общая площадь — 12 квадратных метров.

В конце февраля в Новосибирске загорелось здание высшего колледжа информатики НГУ.

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