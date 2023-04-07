В Калининском районе Новосибирска пропал мужчина — Андрей Германович Крамер. Он выходил на связь с родными в понедельник, 3 апреля. После этого о месте нахождения сибиряка ничего неизвестно.
— Два дня был у родственников в гостях, родным сказал, что 3 апреля утром поедет на работу. Родственники подтвердили, что утром на работу уехал. Вечером домой не вернулся. Ранее не пропадал, — рассказала НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.
Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, полное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые. Андрей Крамер был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные туфли, серо-коричневую вязаную шапку.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, то сообщите по телефону горячей линии отряда 8–800–700–54–52 или 112.
В Новосибирске продолжаются поиски 20-летнего Илькина Джафарова. Студент ушел из дома 24 марта, и с того момента не выходит на связь с родными.