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Тема дняПропал мужчина в Калининском районе
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Не вернулся с работы: в Новосибирске ищут пропавшего 51-летнего мужчину

Он гостил у родственников перед исчезновением

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Пропавшему мужчине 51 год

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В Калининском районе Новосибирска пропал мужчина — Андрей Германович Крамер. Он выходил на связь с родными в понедельник, 3 апреля. После этого о месте нахождения сибиряка ничего неизвестно.

— Два дня был у родственников в гостях, родным сказал, что 3 апреля утром поедет на работу. Родственники подтвердили, что утром на работу уехал. Вечером домой не вернулся. Ранее не пропадал, — рассказала НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова.

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, полное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые. Андрей Крамер был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные туфли, серо-коричневую вязаную шапку.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, то сообщите по телефону горячей линии отряда 8–800–700–54–52 или 112.

В Новосибирске продолжаются поиски 20-летнего Илькина Джафарова. Студент ушел из дома 24 марта, и с того момента не выходит на связь с родными.

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