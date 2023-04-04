«Я догадывалась о чем-то плохом». Дарью Трепову-Тыковку суд отправил в СИЗО. Ее может ждать до 30 лет тюрьмы

После взрыва кафе в Санкт-Петербурге, прогремевшего вечером 2 апреля, и в результате которого один человек погиб и почти 40 пострадали, была задержана
Корреспонденты MSK1.RU сообщили из зала суда, что Дарья Трепова говорила очень неуверенно, было впечатление, что она не до конца понимает, как устроен процесс и плохо слышит судью. Но, несмотря на это, высказалась против того, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Судья выслушала все стороны процесса и вынесла решение провести заседание по избранию меры пресечения Дарьи Треповой в закрытом режиме.
В итоге принято решение арестовать Трепову до 2 июня. Из зала суда ее доставили в следственный изолятор, а пока она там будет находиться, следователи СК продолжат разбираться в деталях взрыва в петербургском кафе и убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.
То, что Трепова плохо понимает происходящее с ней, подтверждают наши коллеги из «Фонтанки», которым стали известны подробности допроса Дарьи Треповой.
Она, как пишет «Фонтанка», живет в абсолютно своем мире. У нее есть муж Дмитрий. Но это и муж, и не муж. Они зарегистрировались, чтобы провести эксперимент. Трепова объяснила, что они решили попробовать. Что попробовать — следствию установить не удалось.
По сообщению «Фонтанки», Дмитрий является членом Либертарианской партии (ЛПР). В ЛПР «Фонтанке» рассказали, что сама Дарья никакого отношения к партии не имеет, а ее супруг Дмитрий находится за границей. Матери — 45, судя по открытой информации, работала в компаниях, связанных с виноторговлей. Отчим —
Дарья Трепова оказалась опасна не только сама себе: хотя внешне девушка жила своей вегетарианской жизнью. Известно, что в социальных сетях Дарью Трепову знали как активистку Дашу Тыковку. Она вращалась в либеральных и феминистических кругах, была вегетарианкой и экоактивисткой. Училась на медицинском факультете Санкт-Петербургского госуниверситета, откуда ушла с пятого курса. В родном Санкт-Петербурге она работала продавцом в секонд-хенде и администратором в магазине винтажа. Потом переехала в Москву. Нынешней весной Трепова открыла сайт по продаже одежды и аксессуаров и зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. В общем, была в постоянном поиске себя.
Главными ее источниками и вдохновителями были всевозможные украинские телеграм-каналы. Наконец, в этой экосистеме она сошлась с неким, представившимся ей правильным активистом. Она сообщала ему о себе, о своих задержаниях на протестных митингах, он взаимно. Дискуссии о злободневном перешли в практическое русло, и Дарье предложили перебраться в Киев. Разумеется, по секретному каналу, предоставленному собеседником, и — вы удивитесь — на позицию редактора в одном из медиаресурсов. Но для этого ей надо было пройти стажировку — доказать, что она не промах. Что умеет бороться с российской пропагандой здесь и сейчас.
Вот и первое задание: надо было прийти в книжный магазин «Листва» и познакомиться там с Владленом Татарским на его же очередном выступлении. После предоставить фотоотчет: Дарья и лидер патриотического звена. Выполнила, получила зачет. При разговоре с Дарьей в баре на Университетской, как говорят очевидцы, Татарский ее вспомнил именно по «Листве».
Чуть после «Телеграм» указал ей выдвинуться в Москву, где ей передадут тайную вещь. Сказано — выполнено. Трепова действительно махнула в столицу, а там, заранее списавшись с заказчиком, встретилась с таксистом. Вернее, к ней подъехал таксист и передал упаковку.
По данным «Фонтанки», этот таксист и понятия не имел, что делает. Его найдут, но это формальность.
Важно: систему дропов давно употребляют телефонные мошенники, наркодилеры. Причем в случае с Треповой это не значит, что таксист — единственное звено между Дарьей и заказчиком. Как правило, в серьезных ситуациях используются до трех носильщиков-дропов. Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали по «Телеграму», расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника.
Вернувшись в Петербург, по «телеге» Дарья получила новую цель. Невидимый фронт указал опять идти на встречу с Татарским. Ее проинструктировали и по посылке. Но не до конца, мол, передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК «Вагнер», а дальше действовать будем мы. А за всё за это ей купили авиабилет вечерним рейсом 3 апреля Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят на Украину.
Безусловно, Треповой много раз задавали вопрос «Ты понимала, что это бомба?». Она не врала: «Мне этого конкретно не говорили, но я догадывалась о чем-то плохом».
Согласно руководству пользователя, Трепова уже на подходе к клубу сигнализировала сообщениями в «Телеграме»: «Подхожу». И далее: «Подошла, зашла, слушаю выступление Татарского, сейчас буду дарить бюст, подарила». Но при этом она, как известно, не вышла из помещения, даже не отошла, к примеру, в уборную. Находилась в непосредственной близости от упаковки с бюстом, куда было вмонтировано взрывное устройство. Это своего рода ее прочное алиби.
Зная, что вот-вот рванет, не тормозила бы.
Так случилось, что погиб один Владлен Татарский, жертв могло быть гораздо больше. И Трепова сама могла погибнуть. Именно в этот момент у нее родилось высказывание, которое позже повторит: «Меня подставили».
Взрывотехники, готовящие экспертизу, а эта процедура нескорая, должны подтвердить: бомбу активировали на расстоянии — в нее была зашита сим-карта. Так что на нее звонить могли хоть с Украины, хоть из Новой Зеландии. Последнее — сомнительно.
Взрыв покончил с революционно-романтическими взглядами Дарьи Треповой. Когда она, контуженная, выходила со всеми из развороченного клуба, то уже всё поняла. Упрощенно это называется расходным материалом. Плюс она окончательно догадалась, что натворила.
В первые часы была уверена, что убила многих.
Голова ее шла кругом, план бежать через аэропорт рассыпался, а дальше она совершала хаотичные движения: пошаталась по Васильевскому острову, вызвала такси, доехала до ЖК «Северная Долина», где живет знакомый ее «искусственного» супруга. Ждала развязки — и дождалась утром 3 апреля.
Ее показания и толкнули следствие на переквалификацию уголовного дела на статью «Терроризм». Даже если установят конкретное лицо, с которым она списывалась-переписывалась, оно на территории Украины.
— У нас уже идут разговоры о том, что Трепова не одинока в таких телеграмах. Их может быть даже много, но что с этим делать — никто не знает, — говорят эксперты.
Всё, что известно о погибшем военкоре
Погибшего во время взрыва в петербургском кафе военкора Владлена Татарского похоронят в субботу, 8 апреля в Москве.
Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в Макеевке — сейчас это ДНР — в 1982 году. Сразу после школы пошел работать в шахту, как его отец и дед.
Однако затем занялся бизнесом. Вряд ли его можно назвать удачным, ведь спустя несколько лет Владлен по обвинению в вооруженном ограблении оказался в тюрьме — в соседней Горловке.
Этот период его жизни совпал с драматическими событиями в Донбассе в 2014 году. После того как колония попала под артиллерийский обстрел, Владлен Татарский оказался на свободе и немедленно примкнул к вооруженным формированиям, отстаивающим независимость Донбасса, с позывным Профессор. Провоевав до конца года, в разгар самых горячих боев, в самых боевых отрядах (в том числе под началом Игоря Безлера), Владлен был вынужден перейти на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в родном Донецке воевать мешала судимость.
До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Уйдя со службы, решил попробовать себя в журналистике в составе созданной им же группы «Терриконы Донбасса».
В феврале 2022 года Владлен вернулся на передовую в качестве независимого военкора для канала «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен». Старые связи, личная харизма и профессиональное понимание происходящего на фронте позволили ему войти в топ-блогеров, освещающих СВО. Большой резонанс вызвало его включение из Георгиевского зала Кремля, где он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим».
Кроме журналистики Владлен Татарский занимался литературой. Из-под его пера вышли автобиография «Бег», а также «Война» и серия рассказов «Медитация».
Треповой грозит до
30 лет тюрьмы
Юрист Юлия Федотова сообщила, что Дарье Треповой грозит наказание до
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