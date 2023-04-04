«Я догадывалась о чем-то плохом». Дарью Трепову-Тыковку суд отправил в СИЗО. Ее может ждать до 30 лет тюрьмы

По данным «Фонтанки», этот таксист и понятия не имел, что делает. Его найдут, но это формальность.



Важно: систему дропов давно употребляют телефонные мошенники, наркодилеры. Причем в случае с Треповой это не значит, что таксист — единственное звено между Дарьей и заказчиком. Как правило, в серьезных ситуациях используются до трех носильщиков-дропов. Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали по «Телеграму», расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника.



Вернувшись в Петербург, по «телеге» Дарья получила новую цель. Невидимый фронт указал опять идти на встречу с Татарским. Ее проинструктировали и по посылке. Но не до конца, мол, передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК «Вагнер», а дальше действовать будем мы. А за всё за это ей купили авиабилет вечерним рейсом 3 апреля Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят на Украину.

