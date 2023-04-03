Два дома и остановка с киосками загорелись на улице Выборной в Новосибирске

Вечером 3 апреля на улице Выборной в Новосибирске загорелась остановка пассажирского транспорта и стоящие рядом киоски. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Судя по городской карте, за горящими киосками находится частный жилой дом. Сервис «Яндекс.Пробки» на момент публикации показывает крупную автомобильную пробку на улице Выборной.
В региональном управлении МЧС заявили, что огонь распространился с горящих частных домов
— В 18:37 было ликвидировано открытое горение двух частных домов под одной крышей. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в МЧС.
Накануне на парковке ТЦ «Атриум» в Новосибирске вспыхнул автомобиль «Жигули». Как сообщают очевидцы, возгорание произошло во время дрифта.