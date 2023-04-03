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Тема дняДва дома и киоски загорелись на Выборной
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Два дома и остановка с киосками загорелись на улице Выборной в Новосибирске

На улице образовалась крупная автомобильная пробка

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В МЧС пообещали предоставить комментарий в ближайшее время

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Вечером 3 апреля на улице Выборной в Новосибирске загорелась остановка пассажирского транспорта и стоящие рядом киоски. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

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Пламя охватило несколько киосков

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Судя по городской карте, за горящими киосками находится частный жилой дом. Сервис «Яндекс.Пробки» на момент публикации показывает крупную автомобильную пробку на улице Выборной.

В региональном управлении МЧС заявили, что огонь распространился с горящих частных домов № 39/1 и 39/3 на улице Вилюйской.

— В 18:37 было ликвидировано открытое горение двух частных домов под одной крышей. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в МЧС.

Накануне на парковке ТЦ «Атриум» в Новосибирске вспыхнул автомобиль «Жигули». Как сообщают очевидцы, возгорание произошло во время дрифта.

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