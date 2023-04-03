Во время взрыва в кафе погиб военкор Владлен Татарский: все, что известно о теракте — в одном видео

Вечером 2 апреля в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Это произошло в кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер фронт». В результате происшествия погиб один человек. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. Еще более 30 человек пострадали. У большинства из них осколочные ранения и травмы глаз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал случившееся и назвал произошедшее терактом.
Национальный антитеррористический комитет также назвал произошедшее терактом, добавив, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами. Но в офисе президента Украины завили, что не причастны к этому взрыву. По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову. Это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.
В разговоре с сотрудниками полиции девушка сказала, что задержана «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Она признала, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал статуэтку, ответила, что расскажет попозже.
Все, что известно о случившемся на данную минуту, мы собрали в одном видео.