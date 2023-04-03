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«Я принесла статуэтку, которая взорвалась»: МВД опубликовало видео допроса Дарьи Треповой

Кто передал ей статуэтку, девушка пообещала рассказать позже

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Девушка на видео заявила, что понимает, за что задержана, но не рассказала, кто передал ей ту самую статуэтку

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В МВД опубликовали видео допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский.

Утром 3 апреля девушку объявили в федеральный розыск, а спустя пару часов задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

На видео, опубликованном МВД России, Трепова признает, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал статуэтку, отвечает, что расскажет попозже.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД России

Взрыв в кафе на Университетской набережной, где Владлен Татарский проводил творческий вечер, произошел 2 апреля. В результате произошедшего блогер погиб, еще более 30 человек пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал происшествие и назвал его терактом.

— Это теракт, идет активная фаза следствия, видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых, президент вчера был незамедлительно проинформирован. Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года — именно поэтому проводится спецоперация, — заявил Песков.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) также назвал произошедшее терактом, добавив, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами. По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова — по информации «Фонтанки», это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.

По основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница Дарья Трепова подарила Татарскому.

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