«Я принесла статуэтку, которая взорвалась»: МВД опубликовало видео допроса Дарьи Треповой

В МВД опубликовали видео допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский.
Утром 3 апреля девушку объявили в федеральный розыск, а спустя пару часов задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.
На видео, опубликованном МВД России, Трепова признает, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал статуэтку, отвечает, что расскажет попозже.
Взрыв в кафе на Университетской набережной, где Владлен Татарский проводил творческий вечер, произошел 2 апреля. В результате произошедшего блогер погиб, еще более 30 человек пострадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал происшествие и назвал его терактом.
— Это теракт, идет активная фаза следствия, видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых, президент вчера был незамедлительно проинформирован. Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года — именно поэтому проводится спецоперация, — заявил Песков.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) также назвал произошедшее терактом, добавив, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами. По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова — по информации «Фонтанки», это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.
По основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница Дарья Трепова подарила Татарскому.