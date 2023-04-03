В Кремле назвали взрыв в кафе Санкт-Петербурга терактом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее происшествие в кафе Санкт-Петербурга. В результате взрыва в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский, пострадали более 30 человек.
— Это теракт, идет активная фаза следствия, видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых, президент вчера был незамедлительно проинформирован. Киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года — именно поэтому проводится спецоперация, — заявил Песков.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) также назвал произошедшее терактом, добавив, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами. По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова — по информации «Фонтанки», это произошло на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.
По основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница встречи (Дарья Трепова) подарила Татарскому. В отдельном материале мы подробно рассказали о случившемся взрыве и его последствиях, а также следили за всеми новостями в режиме онлайн.