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Спецоперация на УкраинеПодробности

Сотни силовиков ищут подозреваемую девушку. Всё о смертельном взрыве в Санкт-Петербурге к этому часу

Ранены 30 человек, среди них — подросток

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Слева на снимке — девушка, вручившая Татарскому роковую статуэтку. Справа — кафе после взрыва

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Накануне в Санкт-Петербурге раздался взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Собрали главную информацию, которая известна к 04:00 по Москве.

Самое главное

Мы уже публиковали основную информацию о ЧП. В сжатом виде она звучит так:

  • вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной, 25 прогремел взрыв;
  • погиб Владлен Татарский, еще 30 человек пострадали;
  • о том, чем был известен Татарский, мы рассказывали в краткой справке;
  • кафе принадлежит Евгению Пригожину, «Кибер фронт» проводил встречи сторонников спецоперации;
  • по основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница встречи подарила Татарскому.
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео взрыва

Видео: 112 / T.me

Что за участница?

По данным «Фонтанки», это 26-летняя девушка Дарья. 24 февраля 2022 года ее задержали на протесте против спецоперации и отправили под арест на 10 суток. Прочитайте подробный материал о подозреваемой — сразу скажем, он непохож на портрет профессиональной террористки.

Дарью ищут 200 оперативников и 500 полицейских, а к дому, где, предположительно, она зарегистрирована, ночью съехались силовики.

В центре — девушка, которая вручила Татарскому коробку со статуэткой

В центре — девушка, которая вручила Татарскому коробку со статуэткой

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Охрана не хотела пускать на встречу девушку с коробкой. Об этом «Фонтанке» рассказал журналист Марат Арнис, который сам там был.

— Девушка, которая статуэтку принесла, сидела чуть подальше от меня. Она сказала, что ее на входе не пропустили, говоря, что «там бомба». Она прямо так сказала. И она попросила у него [Владлена] разрешения: «Разрешите, все-таки я внесу». И Владлен говорит: «Вносите, заодно и проверим». Это были его слова, это точно, — объяснил Арнис.

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Как всё случилось?

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с теми, кто оказался в эпицентре событий. По их словам, статуэтка была небольшая, «сантиметров в 30», а взрыв произошел почти сразу после ее вручения.

— На нас шел белый дым, и повалили люди. Девушка, которая подарила Владлену статуэтку, села рядом с ним на расстоянии 3–5 метров. Она никак не пострадала, выходила из кафе. С ней абсолютно ничего не произошло. На ее лице не было признаков того, что она пострадала. Это всё как в кино происходило. Безумие. Девушка какая-то выходила из кафе, и на нее никто не обращал внимания. Но никто и не стал бы, потому что все просто бежали, — поделилась Диана Королева, которая в роковой вечер пришла в кафе.

Кадры с места ЧП

Кадры с места ЧП

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Участники мероприятия увидели подарок только мельком. Говорят, что военкор поблагодарил, пошутил и поставил коробку рядом.

— Она [девушка] села на свое место. Проходит минуты три, и взрыв, хлопок, пламя, все бегут, — объяснил другой свидетель журналистам «Фонтанки».

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Что с пострадавшими?

24 раненых госпитализированы. Шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.

По именам известны журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин.

— Татьяна ранена, у нее посечено лицо, ранение в ногу, и сейчас врачи колдуют над ее глазом, чтобы сохранить, — рассказал ТАСС ее друг Владимир Дервенев.

Также среди пострадавших — 14-летняя девочка с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и травмой глаза. Его прооперировали, сейчас ребенок в стабильном состоянии.

Владлен Татарский, погибший при взрыве. Всего на встрече было около ста человек

Владлен Татарский, погибший при взрыве. Всего на встрече было около ста человек

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Что будет дальше?

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами. На место ЧП выехали сотрудники полиции и экстренных служб, они выясняют причины и обстоятельства взрыва. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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С заявлением по поводу гибели Татарского выступила представитель МИД Мария Захарова. Свои соболезнования принес патриарх Кирилл.

Официальных комментариев по поводу подозреваемых пока нет.

За всеми новостями мы следили в режиме онлайн.

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