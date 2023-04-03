Сотни силовиков ищут подозреваемую девушку. Всё о смертельном взрыве в Санкт-Петербурге к этому часу

Накануне в Санкт-Петербурге раздался взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Собрали главную информацию, которая известна к 04:00 по Москве.
Самое главное
Мы уже публиковали основную информацию о ЧП. В сжатом виде она звучит так:
- вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной, 25 прогремел взрыв;
- погиб Владлен Татарский, еще 30 человек пострадали;
- о том, чем был известен Татарский, мы рассказывали в краткой справке;
- кафе принадлежит Евгению Пригожину, «Кибер фронт» проводил встречи сторонников спецоперации;
- по основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница встречи подарила Татарскому.
Что за участница?
По данным «Фонтанки», это 26-летняя девушка Дарья.
Дарью ищут 200 оперативников и 500 полицейских, а к дому, где, предположительно, она зарегистрирована, ночью съехались силовики.
Охрана не хотела пускать на встречу девушку с коробкой. Об этом «Фонтанке» рассказал журналист Марат Арнис, который сам там был.
— Девушка, которая статуэтку принесла, сидела чуть подальше от меня. Она сказала, что ее на входе не пропустили, говоря, что «там бомба». Она прямо так сказала. И она попросила у него [Владлена] разрешения: «Разрешите, все-таки я внесу». И Владлен говорит: «Вносите, заодно и проверим». Это были его слова, это точно, — объяснил Арнис.
Как всё случилось?
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с теми, кто оказался в эпицентре событий. По их словам, статуэтка была небольшая, «сантиметров в 30», а взрыв произошел почти сразу после ее вручения.
— На нас шел белый дым, и повалили люди. Девушка, которая подарила Владлену статуэтку, села рядом с ним на расстоянии
Участники мероприятия увидели подарок только мельком. Говорят, что военкор поблагодарил, пошутил и поставил коробку рядом.
— Она [девушка] села на свое место. Проходит минуты три, и взрыв, хлопок, пламя, все бегут, — объяснил другой свидетель журналистам «Фонтанки».
Что с пострадавшими?
24 раненых госпитализированы. Шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.
По именам известны журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин.
— Татьяна ранена, у нее посечено лицо, ранение в ногу, и сейчас врачи колдуют над ее глазом, чтобы сохранить, — рассказал ТАСС ее друг Владимир Дервенев.
Также среди пострадавших — 14-летняя девочка с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и травмой глаза. Его прооперировали, сейчас ребенок в стабильном состоянии.
Что будет дальше?
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами. На место ЧП выехали сотрудники полиции и экстренных служб, они выясняют причины и обстоятельства взрыва. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
С заявлением по поводу гибели Татарского выступила представитель МИД Мария Захарова. Свои соболезнования принес патриарх Кирилл.
Официальных комментариев по поводу подозреваемых пока нет.
За всеми новостями мы следили в режиме онлайн.