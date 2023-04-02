Конечно — конюшня: прохожий и полицейский поругались друг с другом — обиженный снял все на видео

В Новосибирске на видео попал конфликт между полицейским и прохожим. Как рассказали в группе АСТ-54, инцидент произошел на улице Пригородной в ночь с 1 на 2 апреля.
Местные жители, как объяснил подписчик группы, возвращались домой и увидели, как соседи выясняли отношения, а девушка вызвала сотрудников полиции на своего сожителя. Как отмечает автор поста, прохожие сожителя хорошо знают и подошли узнать, что случилось.
— Мы услышали, как сотрудник полиции разговаривает грубо и не эстетично, после чего включили камеру и понеслось. С его слов, мы не имеем право его снимать, хватал мой телефон руками, бил ладонью по телефону, светил фонариком в камеру, прятал жетон, пререкался на простые замечания, на слова конечно отвечал конюшня, стыдно за таких сотрудников, — написал подписчик группы АСТ-54.
Автор видео, как отмечают в АСТ-54 попросил разместить ролик анонимно. Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу МВД по Новосибирской области.
В конце апреля на новосибирца, который напал на двух полицейских в магазине «Ярче», возбудили сразу два уголовных дела, а также составили протокол об административном правонарушении.