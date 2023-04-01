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Смертельное ДТП автобуса и «Нивы»: как спасали пассажиров и что им пришлось пережить — показываем в одном видео

Водитель «Нивы» погиб, еще 11 человек пострадали

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Чтобы достать людей из автобуса, очевидец подогнал свой прицеп и спустил его в кювет

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В Новосибирской области на трассе автобус врезался в «Шевроле-Ниву». Страшное ДТП произошло сегодня, 1 апреля, около 11:00. Погиб водитель «Нивы», пострадали 11 человек.

— По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем «Шевроле-Нива», ехавшим во встречном направлении, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автобус слетел с дороги в кювет с глубокой лужей. Очевидцы разбили стёкла и начали вытаскивать людей.

Всё, что известно о смертельном ДТП, и как спасали людей, мы собрали в одном видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.

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