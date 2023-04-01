Смертельное ДТП автобуса и «Нивы»: как спасали пассажиров и что им пришлось пережить — показываем в одном видео

В Новосибирской области на трассе автобус врезался в «Шевроле-Ниву». Страшное ДТП произошло сегодня, 1 апреля, около 11:00. Погиб водитель «Нивы», пострадали 11 человек.
— По предварительной информации, 41-летний водитель автобуса в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем «Шевроле-Нива», ехавшим во встречном направлении, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Автобус слетел с дороги в кювет с глубокой лужей. Очевидцы разбили стёкла и начали вытаскивать людей.
Всё, что известно о смертельном ДТП, и как спасали людей, мы собрали в одном видео.
Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.