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Два человека погибли в пожаре в Новосибирской области — следователи начали проверку

Специалисты проводят экспертизы, чтобы выяснить причину трагедии

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Из дома самостоятельно эвакуировались два человека, еще двоих спасти не удалось

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В Ордынском районе Новосибирской области два человека погибли в пожаре. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

— 29 марта днем в селе Филиппово произошло возгорание частного дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела 84-летней хозяйки дома и ее 65-летнего родственника. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали, что после пожара из дома самостоятельно смогли эвакуироваться два человека. На тушении были задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

Следователи начали проверку. Назначены и проводятся судебные экспертизы, чтобы определить причины смерти и возгорания. По результатам будет принято процессуальное решение.

Днем 11 марта в пожаре в Ордынском районе погибли двое детей. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС назвали предварительной причиной трагедии шалость с огнем.

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