Два человека погибли в пожаре в Новосибирской области — следователи начали проверку

В Ордынском районе Новосибирской области два человека погибли в пожаре. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
— 29 марта днем в селе Филиппово произошло возгорание частного дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали, что после пожара из дома самостоятельно смогли эвакуироваться два человека. На тушении были задействованы 14 человек и 5 единиц техники.
Следователи начали проверку. Назначены и проводятся судебные экспертизы, чтобы определить причины смерти и возгорания. По результатам будет принято процессуальное решение.
Днем 11 марта в пожаре в Ордынском районе погибли двое детей. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС назвали предварительной причиной трагедии шалость с огнем.