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Тема дняМассовая авария на Бердском шоссе
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Грузовик улетел в кювет: подробности массового ДТП с пострадавшим на Бердском шоссе

По предварительным данным, МАЗ врезался в ограждение

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На месте работают сотрудники ДПС

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Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. Сотрудники ГИБДД по Новосибирску устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, в Советском районе около дома № 17 по улице Рыбацкой водитель, управляя грузовиком МАЗ, ехал из Новосибирска в сторону Бердска. Водитель врезался в ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В результате ДТП пострадал водитель — мужчина. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ему на вид 60 лет, мужчину доставили в больницу.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Недавно в Октябрьском районе Новосибирска водитель Porsche спровоцировал массовую аварию и скрылся с места ДТП.

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