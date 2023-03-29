Грузовик улетел в кювет: подробности массового ДТП с пострадавшим на Бердском шоссе

Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. Сотрудники ГИБДД по Новосибирску устанавливают обстоятельства произошедшего.



По предварительной информации, в Советском районе около дома № 17 по улице Рыбацкой водитель, управляя грузовиком МАЗ, ехал из Новосибирска в сторону Бердска. Водитель врезался в ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет.