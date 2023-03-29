Грузовик улетел в кювет: подробности массового ДТП с пострадавшим на Бердском шоссе

Сегодня, 29 марта, в 7 утра на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. Сотрудники ГИБДД по Новосибирску устанавливают обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, в Советском районе около дома
В результате ДТП пострадал водитель — мужчина. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ему на вид 60 лет, мужчину доставили в больницу.
Сейчас на месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Недавно в Октябрьском районе Новосибирска водитель Porsche спровоцировал массовую аварию и скрылся с места ДТП.