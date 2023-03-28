Новосибирцы на самолете приземлились на обед в особую зону Байкала — они первые, кто себе такое позволил

В проливе Малое Море Прибайкальского национального парка приземлился самолет вопреки правилам особо охраняемой природной зоны. Как рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», судно обнаружили во время патрулирования инспекторы, которые с таким несогласованным приземлением сталкиваются впервые.
— Граждане пояснили инспекторам, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства. Составлен протокол по статье 8.39 КоАП, — рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.
КоАП РФ, статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
Сразу после оформления документов нарушители покинули границы национального парка. В пресс-службе «Заповедного Прибайкалья» напомнили, что полеты в особо охраняемых зонах строго регламентируются. Приземление любого воздушного судна на некоторых территориях может вызвать беспокойство у местной фауны и нанести ущерб.
В январе в Республике Бурятия двое жителей Новосибирска попались на неправомерной эксплуатации самолета.