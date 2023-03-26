Беспилотник взорвался под Тулой, пострадали люди: что известно о ЧП

Власти Тульской области заявили, что после взрыва угрозы безопасности населения или инфраструктуры нет. По поручению губернатора на место выехали руководители правоохранительных органов, а также председатель комитета по региональной безопасности. Их задача — координация всех действий и выяснение обстоятельств ЧП.

Место взрыва оцеплено. В Киреевске работают силовики.