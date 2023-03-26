Беспилотник взорвался под Тулой, пострадали люди: что известно о ЧП

Сегодня, 26 марта, под Тулой случился взрыв. Собрали всё, что известно о ЧП.
Что случилось?
Взрыв прогремел в 15:19 по столичному времени. Место ЧП — город Киреевск, он расположен примерно в 220 километрах от Москвы.
Повреждения получили как минимум три многоквартирных дома и четыре хозпостройки. Три человека пострадали, среди них, как пишет Baza, — девушка 2006 года рождения.
— У нее черепно-мозговая травма и множественные порезы от стекол. Такие же ранения и у 20-летнего Павла. Третий пострадавший от взрыва — 36-летний Дмитрий. У него ссадина на ноге и ушиб бедра, — пишет телеграм-канал.
В чем причина?
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что взорвался украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». Дрон был начинен взрывчаткой. Его обломки уже обнаружили следователи.
Источник Baza добавляет, что радиус поражения составил около 500 метров, радиус воронки — от 10 до 15 метров, а ее глубина — до 9 метров. Повреждения принесли не только осколки, но и сама взрывная волна.
Что дальше?
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Власти Тульской области заявили, что после взрыва угрозы безопасности населения или инфраструктуры нет. По поручению губернатора на место выехали руководители правоохранительных органов, а также председатель комитета по региональной безопасности. Их задача — координация всех действий и выяснение обстоятельств ЧП.
Место взрыва оцеплено. В Киреевске работают силовики.