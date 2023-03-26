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Скорая помощь застряла в подтаявшем снегу на Кедровой — видео, где ее колеса откапывают лопатой

По словам очевидцев, в карете скорой находился пациент

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Инцидент произошел на улице Кедровой

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Новосибирцы сообщили о застрявшей машине скорой помощи в снегу. По словам очевидцев, инцидент произошел днем, 26 марта, на улице Кедровой. Видео с места событий опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На улице Кедровой у дома № 226 застрял автомобиль скорой помощи с тяжелым пациентом внутри, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

На кадрах видно, как мужчина лопатой откидывает снег, чтобы высвободить автомобиль из снежного плена. Как долго машина простояла в сугробе, остается неизвестно.

Журналист НГС обратился к главному врачу скорой медицинской помощи Новосибирска Александру Балабушевичу за информацией по ситуации. Однако он не смог прокомментировать инцидент.

Также редакция НГС обратилась в пресс-службу регионального Минздрава за комментарием. На момент публикации ответ из министерства не пришел.

Ранее в Новосибирске у дома на улице Дуси Ковальчук, 185/1 в снегу застряла машина скорой помощи. Чтобы вытащить автомобиль, жители дома были вынуждены толкать скорую.

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