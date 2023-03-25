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«Две реанимации туда проехали»: ночью на Винаповском мосту в Новосибирске разбились две машины

ДТП произошло посреди ночи

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ДТП произошло ночью

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В Новосибирске ночью 25 марта на Винаповском мосту в Кировском районе столкнулись два автомобиля. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», разбились черный внедорожник Nissan Terrano и серебристый седан.

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Две машины перекрыли мост

Видео: АСТ-54

На месте ДТП работали несколько скорых. Мост встал в пробку в обоих направлениях.

— Ехала там вчера в это время, две реанимации туда проехали и одна скорая, движение действительно было затруднено, так как две машины стояло на одной полосе и еще одна на другой, — рассказала в комментариях в телеграм-канале «АСТ-54» жительница Новосибирска.

Корреспондент НГС обратилась к ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответа не было.

Утром 21 марта в Новосибирске на перекрестке улиц Титова и Троллейной столкнулись легковой автомобиль и машина пожарных.

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