«Две реанимации туда проехали»: ночью на Винаповском мосту в Новосибирске разбились две машины

В Новосибирске ночью 25 марта на Винаповском мосту в Кировском районе столкнулись два автомобиля. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54», разбились черный внедорожник Nissan Terrano и серебристый седан.
На месте ДТП работали несколько скорых. Мост встал в пробку в обоих направлениях.
— Ехала там вчера в это время, две реанимации туда проехали и одна скорая, движение действительно было затруднено, так как две машины стояло на одной полосе и еще одна на другой, — рассказала в комментариях в телеграм-канале «АСТ-54» жительница Новосибирска.
Корреспондент НГС обратилась к ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответа не было.
Утром 21 марта в Новосибирске на перекрестке улиц Титова и Троллейной столкнулись легковой автомобиль и машина пожарных.