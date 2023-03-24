Украсть 561 млн и исчезнуть в Испании: история банкирши-грабительницы, которая так и не разбогатела

— Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила от преступления, по иронии судьбы у меня же и украли, — заявила в последнем слове в суде некогда успешная топ-менеджер тюменского банка Инесса Бранденбург. Чуть больше года назад она скрывалась в Испании после похищения полумиллиарда рублей. Но баснословные богатства, по признанию банкирши, ей счастья не принесли.
В начале 2018 года из кассы «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР) пропал 561 миллион рублей. Инесса Бранденбург с подельниками просто вынесла эти деньги из головного офиса банка. Тысячи людей остались без своих накоплений. Инесса Бранденбург с кучей денег улетела из Тюмени на частном самолете и пропала на несколько лет. Нашли ее в Испании и вернули домой, чтобы судить. Журналисты 72.RU рассказывают историю одного из самых крупных ограблений в стране.
Подготовка к ограблению
В конце 2017 года финансовое состояние «Сибирского банка реконструкции и развития» начало ухудшаться, что привлекло внимание Центробанка, который на 31 января 2018 года назначил проверку. Совладелец и одновременно председатель правления СБРР Григорий Романюта понимал, чем кончится проверка ЦБ. Поэтому решился на отчаянный шаг, который позволит ему обогатиться, — ограбить свой же банк.
Помощником в этом деле стал знакомый из Москвы Дмитрий Мануилов. Позже в преступную группу вошли петербуржец Игорь Горбоносов и оренбуржец Сергей Кузнецов, а также его знакомая — Инесса Бранденбург. Сама она родом из Иркутска и была довольна успешной и известной персоной в городе. В 2012 году даже получила премию конкурса «Шеф года» в номинации «Шеф-харизма».
За плечами у 49-летней Бранденбург была карьера в финансовых и лесопромышленных компаниях, а также работа на высоких должностях в банках Иркутска. За неделю до запланированного ограбления, 17 января 2018 года, Григорий Романюта представил Инессу Бранденбург как нового заместителя председателя банка. Назначение было нужно для обеспечения алиби для Романюты.
После появления нового зама Романюта 22 января 2018 года внезапно решил уйти в отпуск — и уехал в Москву. Также он отправил в отпуск второго заместителя председателя банка, главного бухгалтера, а начальника отдела кассовых операций — в командировку. От них Романюта избавился, чтобы не мешали в грядущей операции.
До выхода в отпуск Романюта указал с 15 по 19 января 2018 года пополнить кассы банка из тюменского отделения ЦБ. В СБРР даже взяли на работу кассира, которая не знала, что является частью запланированного ограбления. Именно у кассира на руках был один из двух ключей от кассы. А второй был у зампредседателя — Инессы Бранденбург.
В четверг, 25 января, к офису СБРР приехала зампредседателя банка Инесса Бранденбург. Она дала указание охраннику запустить своего сообщника Сергея Кузнецова, который приехал в Тюмень 24 января с девятью купленными в Москве спортивными сумками. Их он наполнил разными канцелярскими товарами. Охраннику Бранденбург объяснила, что в сумках деньги и документы, которые якобы необходимы новому участнику банка.
В пятницу вечером, 26 января, Бранденбург вместе с кассиром пересчитала наличные в кассе и забрала второй ключ. Она велела ей отправиться в аэропорт с Игорем Горбоносовым для покупки билета до Брянска, чтобы кассир могла уволиться с предыдущего места работы. Так Бранденбург осталась одна в кассовом помещении.
Ограбление века
Оставшись одна, Бранденбург закрыла камеры видеонаблюдения тряпкой и принялась грузить 561 миллион в девять сумок. Деньги в сумках вынес Кузнецов.
На парковке произошел дележ награбленного. Бранденбург подъехала к дому и открыла багажник. Неизвестный подошел к машине и достал из багажника шесть сумок с деньгами — около 350 миллионов рублей. Незнакомец по плану должен был отдать деньги Григорию Романюте. Бранденбург достанется 100 миллионов рублей, а сообщникам — значительно меньше. Мануилов в результате кражи получил около 90 миллионов рублей, Горбоносов — пять миллионов, а Кузнецов — 10 миллионов рублей, из которых он три миллиона должен был вернуть Мануилову при встрече.
После этого Бранденбург поехала в аэропорт Рощино, где ее ждал арендованный за миллион рублей частный самолет. В ночь на 27 января она вылетела в столицу. В этот же день Кузнецов, Горбоносов и Мануилов тоже улетели в Москву, а Григорий Романюта вылетел из Москвы в Барселону. Инесса Бранденбург пробудет в столице один день и 28 января вылетит в Берлин.
Последствия ограбления
В банке пропажу обнаружат только в понедельник, 29 января. Через несколько дней вкладчики банка начали жаловаться на то, что не могут получить деньги. 1 февраля на дверях офисов СБРР появятся объявления, что работа банков приостановлена по техническим причинам.
О том, что случилось что-то не то, будет говорить вскрытый сейф, лежащий на улице перед офисом СБРР. Работники отделения откажутся общаться с вкладчиками. А когда на место приедет пресса, то будут нервно бегать за ними и просить не фотографировать сейф на улице.
6 февраля Центробанк забрал лицензию у СБРР. Эта новость не обрадовала вкладчиков, среди которых были нефтяники, пенсионеры и бизнесмены Через несколько дней «Агентство по страхованию вкладов» определило, что ПАО «Запсибкомбанк» будет возвращать деньги клиентов СБРР.
Только через две недели после ограбления банка полиция сообщила, что задержала подозреваемых. Имена не разглашались. Позже станет известно, что это Кузнецов, Горбоносов и Мануилов. Они не уехали из страны. 17 февраля Григория Романюту объявили в федеральный розыск.
Наказание
В январе 2019 года состоялся суд над Кузнецовым, Горбоносовым и Мануиловым. Подсудимые свою вину признали, и дело рассматривалось в особом порядке. Материалы дела составили 27 томов. Один человек в руках их не смог унести.
Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде трех лет заключения в исправительной колонии общего режима, хотя обвинитель просил больший срок — четыре года и три месяца заключения. Дмитрию Мануилову прокуратура просила назначить шесть лет заключения, так как он сыграл одну из ключевых ролей в этом деле. Сергей Кузнецов не успел потратить свои пять миллионов, поэтому их он все вернул. Ссылаясь на это, в суде он просил отменить уголовное преследование в отношении него. Решение суда не понравилось прокуратуре, и она оспорила его. В итоге срок Мануилову увеличили — до 4 лет лишения свободы.
Возвращение Бранденбург
О том, где находится Инесса Бранденбург, было неизвестно до 2022 года. Оказалось, что она проводила дни в Испании. Правда, испанские власти решили не держать у себя разыскиваемую грабительницу банка. В июле 2022 года Испания выдала Бранденбург России, и она вновь оказалась в Тюмени, где ее ждал СИЗО.
В марте 2023 года Инесса Бранденбург выступила в суде с последним словом, где пожаловалась на жизнь.
— Ваша честь, всё, что произошло в моей жизни начиная с января 2018 года, это наказание за совершенное преступление. Я это понимаю. Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила от преступления, по иронии судьбы у меня же и украли. Тяжело заболела, перенесла операцию. Болезнь не исключает рецидива в любой момент. Один, без поддержки, остался мой сын, которого я растила и воспитывала без отца. Несмотря на то что он студенческого возраста, я ему сейчас очень нужна. Других близких родственников у нас с ним нет. Уверяю Вас, что за эти пять лет я в полной мере осознала, что совершила. Более чем кто-либо виню себя в произошедшем. Искренне извиняюсь перед всеми теми людьми, у которых забрала деньги. Прошу прощения у всех, кому доставила столько проблем, неприятностей, боли. Я нахожусь в заключении с июля 2021 года и понимаю, что меня ожидает после вынесения приговора. Ваша честь, прошу Вас поверить в мое искреннее раскаяние и желание жить честно рядом с моим сыном. Прошу Вас не наказывать меня чрезмерно строго. У меня всё, — сказала в суде Инесса Бранденбург.
В этот же день суд вынес Инессе Бранденбург приговор — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Бранденбург предстоит солидарно с Горбоносовым, Кузнецовым и Мануиловым вернуть около 545 миллионов рублей с учетом суммы частично возмещенного ими ущерба.
Местонахождение Григория Романюты неизвестно. Следователи продолжают поиски.