Украсть 561 млн и исчезнуть в Испании: история банкирши-грабительницы, которая так и не разбогатела

В марте 2023 года Инесса Бранденбург выступила в суде с последним словом, где пожаловалась на жизнь.



— Ваша честь, всё, что произошло в моей жизни начиная с января 2018 года, это наказание за совершенное преступление. Я это понимаю. Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила от преступления, по иронии судьбы у меня же и украли. Тяжело заболела, перенесла операцию. Болезнь не исключает рецидива в любой момент. Один, без поддержки, остался мой сын, которого я растила и воспитывала без отца. Несмотря на то что он студенческого возраста, я ему сейчас очень нужна. Других близких родственников у нас с ним нет. Уверяю Вас, что за эти пять лет я в полной мере осознала, что совершила. Более чем кто-либо виню себя в произошедшем. Искренне извиняюсь перед всеми теми людьми, у которых забрала деньги. Прошу прощения у всех, кому доставила столько проблем, неприятностей, боли. Я нахожусь в заключении с июля 2021 года и понимаю, что меня ожидает после вынесения приговора. Ваша честь, прошу Вас поверить в мое искреннее раскаяние и желание жить честно рядом с моим сыном. Прошу Вас не наказывать меня чрезмерно строго. У меня всё, — сказала в суде Инесса Бранденбург.