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В Бердске полностью выгорел автомобиль — фото последствий

Пострадавших в пожаре нет

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На месте работают сотрудники МЧС

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В Бердске сегодня, 22 марта, утром загорелся автомобиль на улице Свердлова. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «АвтоБердск». В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании появилось в 08:45. Пожарные прибыли на место через 6 минут.

— В течение четырех минут ликвидировали открытое горение. Огнем полностью поврежден автомобиль на площади 3 кв. метра, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пострадавших от возгорания нет. На пожар отреагировали 8 специалистов МЧС и 2 автоцистерны.

В понедельник, 20 марта, в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого.

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