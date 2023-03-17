Рядом с домом отшельницы Агафьи Лыковой упал обломок ракеты-носителя

В Республике Хакасия неподалеку от дома сибирской отшельницы Агафьи Лыковой обнаружили фрагмент ракеты-носителя. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Хакасский», на территории которого она проживает.
Как уточнили в пресс-службе, обломок детали ракеты-носителя во время очередного визита к Лыковой обнаружили сотрудники заповедника совместно со специалистами центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. По всей видимости, фрагмент не представлял непосредственной угрозы для отшельницы и ее дома, передает NGS42.RU.
— Через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома Байконур. И каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время. В результате облета территории найден фрагмент ракеты-носителя, отделившийся в результате предыдущих запусков, — рассказали в заповеднике «Хакасский».
Отметим, последний запуск с космодрома Байконур, согласно его сайту, проводился
По данным пресс-службы заповедника, специалисты приступили к демонтажу фрагмента ракеты-носителя. Впоследствии его вывезут с территории «Хакасского».
В заповеднике добавили, что во время визита в «Заимку Лыковых» сотрудники проведали отшельницу, оказали ей помощь по хозяйству и передали письма, посылки и гостинцы.
Агафья Лыкова родилась в 1944 году, сейчас ей 78 лет. Семья Лыковой ушла в тайгу в 1938 году и после этого встретилась с людьми только в
В 2001 году окрестности «Заимки Лыковых» были включены в территорию заповедника «Хакасский». Различную помощь отшельнице неоднократно оказывали власти Хакасии, а также Кузбасса.
В сентябре 2021 года неподалеку от жилища Агафьи Лыковой загорелась хозяйственная постройка. Также мы рассказывали, что в