Рядом с домом отшельницы Агафьи Лыковой упал обломок ракеты-носителя

В сентябре 2021 года неподалеку от жилища Агафьи Лыковой загорелась хозяйственная постройка. Также мы рассказывали, что в 2020-м она попросила миллиардера Олега Дерипаску помочь ей со строительством нового дома, поскольку прежний стал почти непригодным для жизни. Бизнесмен выполнил просьбу.