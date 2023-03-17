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Рядом с домом отшельницы Агафьи Лыковой упал обломок ракеты-носителя

Деталь демонтируют и увезут подальше от места жительства сибирячки

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Фрагмент мог отколоться при запуске 750-тонной ракеты

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В Республике Хакасия неподалеку от дома сибирской отшельницы Агафьи Лыковой обнаружили фрагмент ракеты-носителя. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Хакасский», на территории которого она проживает.

Как уточнили в пресс-службе, обломок детали ракеты-носителя во время очередного визита к Лыковой обнаружили сотрудники заповедника совместно со специалистами центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. По всей видимости, фрагмент не представлял непосредственной угрозы для отшельницы и ее дома, передает NGS42.RU.

— Через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома Байконур. И каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время. В результате облета территории найден фрагмент ракеты-носителя, отделившийся в результате предыдущих запусков, — рассказали в заповеднике «Хакасский».

Отметим, последний запуск с космодрома Байконур, согласно его сайту, проводился 13 марта 2023 года, когда на орбиту выводили 750-тонную ракету «Протон-М». В Новосибирске в этот день в небе заметили яркую вспышку, астрономы связали это явление с запуском.

По данным пресс-службы заповедника, специалисты приступили к демонтажу фрагмента ракеты-носителя. Впоследствии его вывезут с территории «Хакасского».

В заповеднике добавили, что во время визита в «Заимку Лыковых» сотрудники проведали отшельницу, оказали ей помощь по хозяйству и передали письма, посылки и гостинцы.

Агафья Лыкова родилась в 1944 году, сейчас ей 78 лет. Семья Лыковой ушла в тайгу в 1938 году и после этого встретилась с людьми только в 1978-м, когда их жилище в дикой местности обнаружила группа геологов. С 1988-го Агафья Лыкова проживала там одна.

В 2001 году окрестности «Заимки Лыковых» были включены в территорию заповедника «Хакасский». Различную помощь отшельнице неоднократно оказывали власти Хакасии, а также Кузбасса.

В сентябре 2021 года неподалеку от жилища Агафьи Лыковой загорелась хозяйственная постройка. Также мы рассказывали, что в 2020-м она попросила миллиардера Олега Дерипаску помочь ей со строительством нового дома, поскольку прежний стал почти непригодным для жизни. Бизнесмен выполнил просьбу.

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