Момент взрыва попал на видео: онлайн-репортаж с пожара в погрануправлении ФСБ

Губернатор Василий Голубев прокомментировал ЧП:

— В 12:25 поступил сигнал о том, что в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу Сиверса, 20 в Ростове начался пожар. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По его словам, угрозы распространения огня на дома нет, но всё равно начали эвакуировать жителей.