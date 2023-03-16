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Пожар в погрануправленииОнлайн-трансляция

Момент взрыва попал на видео: онлайн-репортаж с пожара в погрануправлении ФСБ

Пожар начался после полудня

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В Ростове на Сиверса горит погрануправление ФСБ Ростовской области, дым виден из разных районов города. Очевидцы сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв. Мы ведем онлайн-трансляцию.

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Приехала полиция, надевают жилеты, передает наш корреспондент.

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Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова на вопрос о погибшем ответила: «Информация о пострадавших уточняется».

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Don Mash: один из пострадавших в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют врачи БСМП — много переломов при небольшом количестве ожогов.

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Наш фотограф снимает с высоты.

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Тушат. Дыма, к счастью, становится всё меньше и меньше.

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Голубев — о предварительной причине пожара

Губернатор Василий Голубев прокомментировал ЧП:

— В 12:25 поступил сигнал о том, что в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу Сиверса, 20 в Ростове начался пожар. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По его словам, угрозы распространения огня на дома нет, но всё равно начали эвакуировать жителей.

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Эвакуировали студентов таможенного училища, передает наш корреспондент.

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На 13:43 дым еще идет, хотя уже не такой густой и черный.

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На видео — самое начало пожара, смотрите в правую часть кадра.

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ТАСС: угрозы жизни для жителей домов рядом с горящим зданием нет.

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Как минимум один человек погиб

ТАСС: при пожаре в погрануправлении ФСБ есть погибший.

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Источник редакции в силовых структурах передает: сейчас площадь возгорания — 850 квадратов, на месте 25 спецмашин и 63 пожарных. На место вызвали дополнительные бригады спасателей с бронещитами. По его данным, возгорание началось на складе, двое пострадавших — его работники.

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Эвакуируют дом по проспекту Сиверса, 26, сообщает наш корреспондент с места событий. Об эвакуации других зданий пока неизвестно.

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Объезд перекрытой улицы

В УГИБДД по области рассказали, как объезжать перекрытый участок:

— В настоящее время движение по проспекту Сиверса от переулка Депутатского до улицы Красноармейской ограничено в обоих направлениях. Водителям следует двигаться по альтернативному маршруту — по улице Варфоломеева.

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Был один звук, похожий на взрыв, аж дом содрогнулся, рассказала нашему корреспонденту местная жительница. Другие жильцы из частного сектора уточнили, что был звук не взрыва, а будто какой-то гул. Вышли на улицу — а там дым. Воняло сильно чем-то едким.

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На место приехал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

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Кадр, где виден огонь.

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Читатели из бизнес-центра «Гвардейский» (Доломановский, 70б) рассказывают:

— Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один.

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Двое пострадали

— Пострадали два человека, обнаружены у входа на склад, — рассказал источник в силовых структурах.

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— Здание кирпичное, полностью в огне, — добавил источник в силовых структурах. — Рядом с боеприпасами горит топливо в баках.

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Дым всё еще валит.

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Скорые несутся по Большой Садовой в сторону пожара.

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Полиция перекрыла дорогу на Сиверса.

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— На складе детонируют боеприпасы с интервалом 5–10 секунд, — сообщил источник 161.RU в правоохранительных органах.

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Видео с пожара

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Плотный черный дым виден из разных районов.

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На Гвардейской площади пробка, Сиверса перекрыли, сообщает наш корреспондент.

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель 161.RU

Читатели прислали видео с места событий.

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Очевидцы сообщают о звуках взрывов. Горит корпус во дворе пограничного управления. Судя по «Яндекс.Картам», там склад или гараж.

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ГУ МЧС: «Подразделения выехали, информация уточняется».

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