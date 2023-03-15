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Эвакуировали 200 студентов: в общежитии СибГУТИ загорелась фритюрница

Пожар произошел утром

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На момент возгорания кафе не работало

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Сегодня утром, 15 марта, в общежитии университета СибГУТИ в Октябрьском районе Новосибирска загорелась фритюрница. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фритюр загорелся в 06:42 в общежитии СибГУТИ на улице Бориса Богаткова. Спустя 6 минут первое подразделение пожарных приехало на место вызова. В 06:55 открытое горение потушили.

— В помещении первого этажа, где расположено кафе, произошло возгорание фритюрницы, оплавились стеновые панели, — отметили в пресс-службе.

На момент возгорания кафе не работало, в помещении находился один человек. Администрация общежития эвакуировала примерно 200 жильцов, в пожаре никто не пострадал.

НГС направил запрос администрации университета.

Недавно пожарные спасли женщину с грудным ребенком с балкона 5-го этажа в доме на улице Титова.

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