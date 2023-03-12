В новосибирскую реку Тулу сбрасывают сточные воды из канализации — Минприроды провело проверку

Канализационные стоки сбрасывают в реку Тулу в Кировском районе Новосибирска. Министерство природы НСО направило материалы в прокуратуру.

Как сообщили в Минприроды Новосибирской области, сотрудники природных ресурсов и экологии исследовали территорию реки. Специалисты выявили, что собственник канализаций сбрасывает неочищенные сточные воды на рельеф местности. После чего воды попадают в реку Тулу.