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В новосибирскую реку Тулу сбрасывают сточные воды из канализации — Минприроды провело проверку

Материалы направлены в прокуратуру

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Сотрудники Минприроды исследовали местность

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Канализационные стоки сбрасывают в реку Тулу в Кировском районе Новосибирска. Министерство природы НСО направило материалы в прокуратуру.

Как сообщили в Минприроды Новосибирской области, сотрудники природных ресурсов и экологии исследовали территорию реки. Специалисты выявили, что собственник канализаций сбрасывает неочищенные сточные воды на рельеф местности. После чего воды попадают в реку Тулу.

— В настоящий момент министерством принято решение направить материалы ранее осуществленных выездных обследований и результаты лабораторных исследований в природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, — отметили в министерстве.

Сточные воды сначала попадают в рельеф, а после в саму реку

Сточные воды сначала попадают в рельеф, а после в саму реку

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В Минприроды отметили, что в январе в министерство поступило сообщение от жителей ДКСТ «"Энергетик" Сад № 2», которые живут рядом с рекой, с просьбой выявить причины подтопления их участков.

Участки рядом с рекой подтапливает

Участки рядом с рекой подтапливает

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НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, кому принадлежит канализация.

В реку Нарнисту в Дзержинском районе опасные стоки напрямую сбрасывала новосибирская психиатрическая больница № 3, из-за чего вода стала желтой. При этом в больнице отрицают причастность к загрязнению.

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