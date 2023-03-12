В новосибирскую реку Тулу сбрасывают сточные воды из канализации — Минприроды провело проверку

Канализационные стоки сбрасывают в реку Тулу в Кировском районе Новосибирска. Министерство природы НСО направило материалы в прокуратуру.
Как сообщили в Минприроды Новосибирской области, сотрудники природных ресурсов и экологии исследовали территорию реки. Специалисты выявили, что собственник канализаций сбрасывает неочищенные сточные воды на рельеф местности. После чего воды попадают в реку Тулу.
— В настоящий момент министерством принято решение направить материалы ранее осуществленных выездных обследований и результаты лабораторных исследований в природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, — отметили в министерстве.
В Минприроды отметили, что в январе в министерство поступило сообщение от жителей ДКСТ «"Энергетик" Сад
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, кому принадлежит канализация.
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