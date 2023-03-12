Младший сын погиб, старшего вывезли на вертолете: родственники ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала семья

— В аварии пострадали все четыре человека, которые находились в автомобиле Honda Civic, два человека погибли. Мужчина, 33 года, погиб на месте, он же и был водителем Honda Civic. Младший сын — 3 года, был живой [после столкновения. — Прим. ред.], — рассказал НГС родственник.