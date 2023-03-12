Младший сын погиб, старшего вывезли на вертолете: родственники ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала семья

Родственники пострадавшей в аварии с рейсовым автобусом семьи ищут свидетелей. В ДТП погибли
— В аварии пострадали все четыре человека, которые находились в автомобиле Honda Civic, два человека погибли. Мужчина, 33 года, погиб на месте, он же и был водителем Honda Civic. Младший сын — 3 года, был живой [после столкновения. — Прим. ред.], — рассказал НГС родственник.
30-летняя женщина, по словам родственника, находится в тяжелом состоянии в реанимации в Ордынской больнице. Старшего сына транспортировали в Новосибирск на вертолете, он сейчас также находится в реанимации, но в областной больнице.
— Люди, которые писали нам, рассказывали о поведении водителя и пассажира Toyota Land Cruiser. Их поведение было очень странным, взволнованным.
Смертельная авария из трех автомобилей произошла 9 марта на Ордынской трассе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.
Ранее в Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили НГС, что пострадавшие находятся в отделении реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое.
Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фотографии или видео с места происшествия, свяжитесь с родственниками пострадавших:
Сегодня, 12 марта, в Мошковском районе на трассе один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон, и врезался в легковушку и грузовик. Водитель погиб на месте.