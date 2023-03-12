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Младший сын погиб, старшего вывезли на вертолете: родственники ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала семья

Смертельная авария с рейсовым автобусом произошла в Новосибирской области

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Старший сын и мама находятся в реанимации

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Родственники пострадавшей в аварии с рейсовым автобусом семьи ищут свидетелей. В ДТП погибли 33-летний водитель Honda и его трехлетний сын, женщина и 5-летний сын находятся в больнице. По словам родственника, младший ребенок был жив после столкновения.

— В аварии пострадали все четыре человека, которые находились в автомобиле Honda Civic, два человека погибли. Мужчина, 33 года, погиб на месте, он же и был водителем Honda Civic. Младший сын — 3 года, был живой [после столкновения. — Прим. ред.], — рассказал НГС родственник.

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Видео: предоставлено читателем НГС

30-летняя женщина, по словам родственника, находится в тяжелом состоянии в реанимации в Ордынской больнице. Старшего сына транспортировали в Новосибирск на вертолете, он сейчас также находится в реанимации, но в областной больнице.

— Люди, которые писали нам, рассказывали о поведении водителя и пассажира Toyota Land Cruiser. Их поведение было очень странным, взволнованным.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено читателем НГС

Смертельная авария из трех автомобилей произошла 9 марта на Ордынской трассе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.

Ранее в Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили НГС, что пострадавшие находятся в отделении реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое.

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фотографии или видео с места происшествия, свяжитесь с родственниками пострадавших: 8 913 941–75–66.

Сегодня, 12 марта, в Мошковском районе на трассе один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон, и врезался в легковушку и грузовик. Водитель погиб на месте.

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