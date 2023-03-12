Выехал на встречку: смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области на трассе произошло смертельное ДТП из трех автомобилей. Один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 07:40.
На 45-м километре трассы водитель выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машины, и столкнулся со встречным ВАЗ-2107. После чего Honda столкнулась с грузовым автомобилем Ford, который ехал в Новосибирск.
— 62-летний водитель Honda погиб до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 за медицинской помощью не обращался.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства произошедшего.
Вчера, 11 марта, в Барабинском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Один из водителей погиб, второй получил серьезные травмы.