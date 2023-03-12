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Тема дняСмертельное ДТП с грузовиком
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Выехал на встречку: смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Новосибирской области

Водитель на Honda Fit врезался в ВАЗ-2107 и грузовой автомобиль

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Из-за столкновения автомобили искорежены

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В Мошковском районе Новосибирской области на трассе произошло смертельное ДТП из трех автомобилей. Один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 07:40. 62-летний водитель на Honda Fit ехал по трассе Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в сторону рабочего поселка Мошково.

На 45-м километре трассы водитель выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машины, и столкнулся со встречным ВАЗ-2107. После чего Honda столкнулась с грузовым автомобилем Ford, который ехал в Новосибирск.

— 62-летний водитель Honda погиб до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства произошедшего.

От удара автомобиль отбросило в сторону

От удара автомобиль отбросило в сторону

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Вчера, 11 марта, в Барабинском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Один из водителей погиб, второй получил серьезные травмы.

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