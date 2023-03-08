Следователи отказались возбуждать дело после странной смерти новосибирского таксиста — он скончался в лесу

Сотрудники Следственного комитета отказались возбуждать уголовное дело после смерти новосибирского таксиста Александра Калмыкова, тело которого было найдено в лесополосе в Заельцовском районе.
— По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе проведения проверки установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер, — говорится в ответе следователей на запрос редакции НГС.
Силовики не уточнили причины смерти мужчины.
51-летний таксист Александр Калмыков пропал 21 января. Утром он вышел на смену, а вечером исчезла с ним связь. На поиски мужчины отправились активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».
Через двое суток был обнаружен автомобиль Калмыкова — коричневая Lada Vesta. Машина была припаркована около СТО на улице Полетной в Заельцовском районе. Известно, что в распоряжении силовиков оказалась видеозапись, на которой таксист выходит из авто вместе с пассажиром и уходит в лес в сторону кладбища.
Тело Калмыкова обнаружено в лесу на расстоянии около километра от автомобиля. Полицейские выяснили, что последний заказ он выполнял в сторону Красного Яра. Пассажира искали силовики. О результатах розыска не известно.