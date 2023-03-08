У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли 20 картин

У новосибирской художницы и основательницы арт-галереи «84» Маргариты Моревой украли картины, которые она везла на выставку на Бали. Об этом художница рассказала корреспонденту НГС, когда вернулась в Новосибирск.
— Я была в отпуске в Таиланде, рисовала картины, хотела сделать выставку на Бали в рамках открытия нашей Spot & Choo's (бургерная владельцев из Академгородка. — Прим. ред.). Но все картины украли в аэропорту Куала-Лумпур, где у нас была пересадка. По камерам видеонаблюдения, потом полиция посмотрела, видно, как я захожу с картинами в молл, но оттуда я уже выхожу без картин. Я просто покупала там что-то, поставила их, а потом забыла, отошла от них. Но отошла ненадолго, вспомнила, а когда вернулась, их уже не было на месте, — рассказала Маргарита Морева.
Как уточнила девушка, это была достаточно большая папка с серией из двадцати акварельных работ, которые она делала в отпуске и хотела представить на выставке в рамках открытия бургерной. Найти картины не удалось, несмотря на активную работу малазийской полиции.
— Собственно, в процессе передвижения выставка потерялась, — смеется Маргарита. — Мы приехали и сделать выставку, естественно, не смогли, хотя ее анонсировали и даже списывались заранее с ребятами, чтобы они подготовили площадку. Но я хотела еще в Малайзии эти работы показать в нескольких арт-галереях, так как мы планировали выходить на азиатский рынок со своим арт-проектом.
После этого происшествия у художницы появилась идея сделать проект о потерянных вещах с аэропортом Толмачево или малазийского Куала-Лумпур.
— Концепция — граффити про потерянные вещи. Мы не увидели в аэропорту такого яркого напоминания людям, мол, ребятушки, следите за своими вещами, а вы, вторые ребятушки, если что-то находите, несите на стойку Lost & Found (бюро находок. —
В середине декабря 2022 года НГС рассказал об открытии галереи современного искусства «84», основательницей которой выступила художница Маргарита Морева и другие организаторы ежегодного Новосибирского международного фестиваля современного искусства Artweek.
В 2018 году НГС побывал в комнатах забытых вещей на вокзале и аэропорту Новосибирска и рассказал, что самое необычное забывали пассажиры.