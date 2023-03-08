У новосибирской художницы в аэропорту Малайзии украли 20 картин

— Я была в отпуске в Таиланде, рисовала картины, хотела сделать выставку на Бали в рамках открытия нашей Spot & Choo's (бургерная владельцев из Академгородка. — Прим. ред.). Но все картины украли в аэропорту Куала-Лумпур, где у нас была пересадка. По камерам видеонаблюдения, потом полиция посмотрела, видно, как я захожу с картинами в молл, но оттуда я уже выхожу без картин. Я просто покупала там что-то, поставила их, а потом забыла, отошла от них. Но отошла ненадолго, вспомнила, а когда вернулась, их уже не было на месте, — рассказала Маргарита Морева.

