Пьяный водитель «Инфинити» врезался в «Хендай» под Искитимом — погиб один человек

В Искитимском районе Новосибирской области в аварии погиб 58-летний мужчина. Это произошло недалеко от Шипуновского мраморного карьера.
ДТП произошло ранним утром 6 марта. Около 04:30 34-летний водитель на автомобиле «Инфинити ФХ-35» ехал по улице Шипуновский квартал в Искитиме со стороны Шипуновского карьера в сторону улицы Прорабской.
— В районе дома № 1 ул. Шипуновский квартал совершил наезд на стоящий «Хендай Солярис», в салоне которого находился водитель 1965 года рождения. В ДТП скончался водитель автомобиля «Хендай», — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.
Как уточнили в ГИБДД, в момент аварии водитель «Инфинити» находился в состоянии опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Ранее в Новосибирске пьяный водитель выехал на встречную полосу в Ленинском районе. Он врезался в автомобиль «Хонда», за рулем которого была женщина. Ее доставили в больницу.