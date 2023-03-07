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СрочноСмертельное ДТП с «Инфинити»
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Пьяный водитель «Инфинити» врезался в «Хендай» под Искитимом — погиб один человек

Трагедия произошла недалеко от мраморного карьера

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«Хендай» стоял на месте, когда в него врезался «Инфинити»

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В Искитимском районе Новосибирской области в аварии погиб 58-летний мужчина. Это произошло недалеко от Шипуновского мраморного карьера.

ДТП произошло ранним утром 6 марта. Около 04:30 34-летний водитель на автомобиле «Инфинити ФХ-35» ехал по улице Шипуновский квартал в Искитиме со стороны Шипуновского карьера в сторону улицы Прорабской.

— В районе дома № 1 ул. Шипуновский квартал совершил наезд на стоящий «Хендай Солярис», в салоне которого находился водитель 1965 года рождения. В ДТП скончался водитель автомобиля «Хендай», — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Как уточнили в ГИБДД, в момент аварии водитель «Инфинити» находился в состоянии опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Ранее в Новосибирске пьяный водитель выехал на встречную полосу в Ленинском районе. Он врезался в автомобиль «Хонда», за рулем которого была женщина. Ее доставили в больницу.

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