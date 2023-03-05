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Прохожий оказался под колесами электрички на станции Сеятель — его успели вытащить

По словам очевидцев, мужчину увезли на скорой

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Инцидент произошел вчера вечером

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Вечером в субботу, 4 марта, мужчина попал под колёса электрички на станции Сеятель. Его успели вытащить.

Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». По информации свидетелей, мужчина упал под электричку, которая пришла в 23:11.

— Сумку откинуло, сказался между вторым и третьим вагоном. Какое-то время оставался без сознания, — описала ситуацию очевидица.

Мужчину вытащили и забрали на скорой.

В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу НГС подтвердили информацию о происшествии. Пострадавшему мужчине 24 года.

— В момент прибытия электропоезда сообщением Новосибирск-Главный — Искитим попал под колёса одного из вагонов, — рассказали в полиции.

Мужчину с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины случившегося.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск» / Vk.com

В январе мужчина погиб под колесами пассажирского поезда на перегоне Обь — Чик.

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