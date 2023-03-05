Прохожий оказался под колесами электрички на станции Сеятель — его успели вытащить

Вечером в субботу, 4 марта, мужчина попал под колёса электрички на станции Сеятель. Его успели вытащить.
Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». По информации свидетелей, мужчина упал под электричку, которая пришла в 23:11.
— Сумку откинуло, сказался между вторым и третьим вагоном. Какое-то время оставался без сознания, — описала ситуацию очевидица.
Мужчину вытащили и забрали на скорой.
В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу НГС подтвердили информацию о происшествии. Пострадавшему мужчине 24 года.
— В момент прибытия электропоезда сообщением Новосибирск-Главный — Искитим попал под колёса одного из вагонов, — рассказали в полиции.
Мужчину с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины случившегося.
В январе мужчина погиб под колесами пассажирского поезда на перегоне Обь — Чик.