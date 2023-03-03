Сибирячка обвинила школу в том, что ее сын сломал позвоночник во время урока физкультуры

— На уроке физкультуры выполняя задание учителя, кувырки через планку (планка была не меньше метра в высоту), сломал три позвонка. Мало того, что учительница назвала его симулянтом и с переломом посадила на скамейку, так потом без сопровождения отправила одного в сан часть. С того момента школа никак не вышла с нами на связь. На мой вопрос по поводу домашнего обучения ответили коротко — у нас сейчас подобной практики нет и что дальнейшее обучение и восстановление ребенка это моя проблема, — написала женщина.

