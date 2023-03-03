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Сибирячка обвинила школу в том, что ее сын сломал позвоночник во время урока физкультуры

По словам матери ребенка, учительница назвала мальчика симулянтом

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Как отметила женщина, инцидент произошел 10 февраля

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Жительница Новосибирска сообщила, что ее сын сломал позвоночник во время урока физкультуры. Как написала мать ребенка в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», школьник получил травму, когда выполнял кувырки через планку. По словам женщины, инцидент произошел 10 февраля в Сибирском кадетском корпусе в Заельцовском районе.

— На уроке физкультуры выполняя задание учителя, кувырки через планку (планка была не меньше метра в высоту), сломал три позвонка. Мало того, что учительница назвала его симулянтом и с переломом посадила на скамейку, так потом без сопровождения отправила одного в сан часть. С того момента школа никак не вышла с нами на связь. На мой вопрос по поводу домашнего обучения ответили коротко — у нас сейчас подобной практики нет и что дальнейшее обучение и восстановление ребенка это моя проблема, — написала женщина.

Как отметила сибирячка в посте, ни полиция, ни другие органы, которые должны были провести проверку, так с ней и не связались.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по этому инциденту. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию и позже прокомментируют случившееся.

Ранее школьницу без сознания нашли на дне бассейна на уроке физкультуры в Новосибирске. Она скончалась в больнице.

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