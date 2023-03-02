В Брянскую область проникли украинские диверсанты: всё, что известно о происходящем

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил о том, что на территорию региона с Украины проникла группировка диверсантов. Есть информация о том, что несколько местных жителей оказались в заложниках. В этой онлайн-трансляции мы собираем всё, что известно об этой ситуации.