В Брянскую область проникли украинские диверсанты: всё, что известно о происходящем

Тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.
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Воздушная тревога на Украине
На Украине объявили воздушную тревогу в двух регионах, граничащих с Брянской областью, сообщает официальный ресурс по оповещению населения.
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Официальное сообщение ФСБ
Официальное сообщение ФСБ о событиях в Брянской области:
— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.
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Пресс-секретарь губернатора Брянской области подтвердила телеканалу «Звезда» информацию о диверсионно-разведывательной группе в селе Сушаны. По ее словам, на территории села работают российские силовые структуры, но информации о заложниках нет.
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Также, по словам губернатора, ВСУ атаковали Климовский район беспилотником — загорелся жилой дом в селе Сушаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Кроме того, село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе подверглось миномётному обстрелу.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил, что группировка диверсантов проникла на территорию Климовского района в село Любечане.
— Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок, — написал Богомаз. — В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
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В Брянской области группа украинских диверсантов проникла в два села (Любечане и Сушаны), захватив в одном из них в заложники местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным собеседника агентства, в столкновение с боевиками вступили бойцы Росгвардии, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
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