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Тема дняПерекрыли трассу, где в аварии погибли двое
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На Алтае перекрыли участок трассы, где произошло смертельное ДТП с автобусом, — объясняем причину

Проезд закрыли вплоть до Рубцовска

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В аварии погибли 2 человека

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Участок трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан перекрыли, чтобы снизить риск аварий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

— В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (гололедные явления, сильный боковой ветер) и в целях снижения рисков возникновения ДТП с 11 часов 00 минут временно ограничено движение для всех видов транспорта, — сообщили в полиции.

Перекрыт участок от 176-го километра (с. Шипуново) до 294-го километра (г. Рубцовск). В МВД не уточнили, на какой срок перекрыт участок.

Сегодня ночью на 267-м километре этой трассы столкнулись пассажирский автобус и грузовик МАН. В результате погибли 2 пассажира, еще 3 человека пострадали. Краевая прокуратура начала проверку.

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