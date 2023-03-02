На Алтае перекрыли участок трассы, где произошло смертельное ДТП с автобусом, — объясняем причину

Участок трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан перекрыли, чтобы снизить риск аварий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
— В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (гололедные явления, сильный боковой ветер) и в целях снижения рисков возникновения ДТП с 11 часов 00 минут временно ограничено движение для всех видов транспорта, — сообщили в полиции.
Перекрыт участок от 176-го километра (с. Шипуново) до
Сегодня ночью на 267-м километре этой трассы столкнулись пассажирский автобус и грузовик МАН. В результате погибли 2 пассажира, еще 3 человека пострадали. Краевая прокуратура начала проверку.