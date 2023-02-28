Скрылся от следствия: в Новосибирске полиция разыскивает 35-летнего мужчину

В Новосибирске полиция ищет
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, Мамедов Элчин Габили оглы родился 17 сентября 1987 года. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Он скрылся от следствия, теперь его разыскивают сотрудники ведомства.
Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам:
Недавно мы писали о том, что в городе ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами.