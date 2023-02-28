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Тема дняПолиция разыскивает 35-летнего мужчину
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Скрылся от следствия: в Новосибирске полиция разыскивает 35-летнего мужчину

Его обвиняют по статье 228

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Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о мужчине, обратиться в ведомство

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В Новосибирске полиция ищет 35-летнего мужчину. Мамедов Элчин Габили оглы обвиняется по статье 228 за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, Мамедов Элчин Габили оглы родился 17 сентября 1987 года. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Он скрылся от следствия, теперь его разыскивают сотрудники ведомства.

Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам: 8 383 48-21-102, 8 383 48-22-271. Конфиденциальность гарантируется.

Недавно мы писали о том, что в городе ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами.

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ГУ МВД по Новосибирской областиПолицияРозыск
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