Омичка подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

25 февраля в санатории «Коммунальник» во время празднования Масленицы умерла
— Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно, — заявил автор поста в паблике.
В УМВД России по Омской области корреспонденту NGS55.RU подтвердили информацию о гибели женщины в санатории «Коммунальник».
Сейчас полицейские проводят проверку.
В октябре прошлого года новосибирец погиб во время празднования Хеллоуина. Праздник отмечали в банкетном зале, а около трех утра под окнами здания увидели тело человека.