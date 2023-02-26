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Тема дняОмичка подавилась блином и умерла
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Омичка подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

Трагедия случилась в санатории «Коммунальник»

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Женщина умерла вчера, 25 февраля

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25 февраля в санатории «Коммунальник» во время празднования Масленицы умерла 38-летняя женщина. Там проходил конкурс по поеданию блинов. Женщина подавилась и скончалась. Об этом сообщили наши коллеги из издания NGS55.RU.

— Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно, — заявил автор поста в паблике.

В УМВД России по Омской области корреспонденту NGS55.RU подтвердили информацию о гибели женщины в санатории «Коммунальник».

Сейчас полицейские проводят проверку.

В октябре прошлого года новосибирец погиб во время празднования Хеллоуина. Праздник отмечали в банкетном зале, а около трех утра под окнами здания увидели тело человека.

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