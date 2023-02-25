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Водитель кроссовера погиб в ночной аварии с МАЗом на Троллейной

Два пассажира получили травмы

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Водитель «Тойоты» не выжил после удара

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Водитель Toyota RAV4 погиб в столкновении с МАЗом — смертельное ДТП произошло ночью в Ленинском районе.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла 25 февраля около 01:20 на улице Троллейной.

— Водитель 1980 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota RAV4 по улице Троллейной со стороны улицы 9-й Гвардейской Дивизии в сторону улицы Немировича-Данченко, в районе дома № 7 по улице Кирзаводской совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением водителя 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате ДТП водитель кроссовера погиб, его пассажиры, мужчины 1982 и 1988 года рождения, получили травмы. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.

Днем 25 февраля на дорогах сильный гололед, а в МЧС также предупредили и об усилении ветра.

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