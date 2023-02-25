Водитель кроссовера погиб в ночной аварии с МАЗом на Троллейной

Водитель Toyota RAV4 погиб в столкновении с МАЗом — смертельное ДТП произошло ночью в Ленинском районе.
По информации Госавтоинспекции, авария произошла
— Водитель 1980 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota RAV4 по улице Троллейной со стороны улицы
В результате ДТП водитель кроссовера погиб, его пассажиры, мужчины 1982 и 1988 года рождения, получили травмы. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.
Днем 25 февраля на дорогах сильный гололед, а в МЧС также предупредили и об усилении ветра.