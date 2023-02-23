В Белгородской области упал самолет Минобороны

Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском городском округе Белгородской области 23 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, Су-25 ВКС России потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Летчик погиб.
В министерстве уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Власти региона сообщили, что на месте крушения работают следователи и экстренные службы.