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Спецоперация на Украине

В Белгородской области упал самолет Минобороны

Пилот погиб

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На месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС

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Самолет Минобороны РФ упал в Валуйском городском округе Белгородской области 23 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, Су-25 ВКС России потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Летчик погиб.

В министерстве уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Власти региона сообщили, что на месте крушения работают следователи и экстренные службы.

ВС РФМинобороны РФСу-25АвиакатастрофаУпал самолет
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