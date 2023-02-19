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Загорелись инструменты: в автосервисе в Октябрьском районе случился пожар

На месте работают сотрудники МЧС

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Очевидцы заметили дым

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В Новосибирске сегодня, 19 февраля, на улице Федосеева в Октябрьском районе загорелся автосервис. Как сообщают в «АСТ-54», на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, информация поступила в 12:05 о том, что со второго этажа гаража по улице Федосеева, 36/3 к.1 идет дым. Сотрудники МЧС прибыли на место через 7 минут. В гараже горели инструменты. В 12:20 пожар локализовали. Сейчас пожарные продолжают проливать место происшествия и вскрывают потолочные перекрытия для избежания повторного возгорания.

В загоревшемся здании находится автосервис «У Мишани» и сеть установочных центров шумоизоляции автомобилей «Автошум». В головном офисе «Автошума», которое находится в Омске, подтвердили, что пожар начался в их здании. Менеджер уточнил, что не знает причину пожара.

В пятницу, 17 февраля, вечером сгорел частный дом, в котором располагался приют для животных и жила его хозяйка с сыном.

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