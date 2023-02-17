Первые 12 минут после взрыва. Как работали спасатели в доме на Линейной — о людях под плитами и на балконах

Первые 12 минут

Пожарно-спасательная часть № 5 расположена на улице Вавилова в Заельцовском районе — это 3 километра от Линейной, 39 .

5–6 минут по пустым улицам, если соблюдать правила и не включать сирены. Пожарные успели еще быстрее, хотя и не до конца понимали, куда спешат.

— Была надежда, что это ложный вызов, — говорит начальник караула Владимир Легостаев. — Как когда звонят и «минируют» [дома].

Об этом говорят и все его сослуживцы. Повод для вызова был слишком страшный, слишком неожиданный для Новосибирска, где катастрофы со взрывами и обрушениями, пусть и частичными, жилых пятиэтажек, к счастью, происходят совсем нечасто.