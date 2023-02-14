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Взрыв газа на Линейной

Из-за обрушения дома на Линейной ввели режим ЧС — здание признают аварийным

Документ о новом статусе дома подпишет мэр

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Здание нельзя восстановить

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Власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной, 39, которое произошло 9 февраля. В ближайшее время здание признают аварийным.

— Постановлением мэрии № 731 введен режим чрезвычайной ситуации. Данным постановлением определены задачи должностных лиц по ликвидации последствий, — сообщил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска на аппаратном совещании 14 февраля.

По словам главы департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрия Перязева, документ для признания дома аварийным уже подготовлен. Мэр Анатолий Локоть заявил, что собирается подписать его сегодня:

— Дом восстановлению не подлежит. Вопрос времени — признание его аварийным. Даю поручение ускорить подготовку постановления, которое я должен подписать. Пока нет подписи мэра — документа нет. Это должно быть сделано сегодня. Иначе не принимаются меры по дальнейшим действиям.

Также на аппаратном совещании Анатолий Локоть заявил, что власти поговорят с банками, которые предоставляли ипотеку жильцам разрушенного дома, чтобы случай признали страховым.

В результате взрыва газа на Линейной погибли 14 человек. Обвиняемых в трагедии Ирину Урбах и Евгения Кавуна задержали и отправили в СИЗО. Читайте в материале журналистов НГС, что известно об этих людях.

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