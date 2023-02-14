Из-за обрушения дома на Линейной ввели режим ЧС — здание признают аварийным

Власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной, 39, которое произошло
— Постановлением мэрии
По словам главы департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрия Перязева, документ для признания дома аварийным уже подготовлен. Мэр Анатолий Локоть заявил, что собирается подписать его сегодня:
— Дом восстановлению не подлежит. Вопрос времени — признание его аварийным. Даю поручение ускорить подготовку постановления, которое я должен подписать. Пока нет подписи мэра — документа нет. Это должно быть сделано сегодня. Иначе не принимаются меры по дальнейшим действиям.
Также на аппаратном совещании Анатолий Локоть заявил, что власти поговорят с банками, которые предоставляли ипотеку жильцам разрушенного дома, чтобы случай признали страховым.
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