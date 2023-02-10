Мать и сын попали в реанимацию после взрыва на Линейной

В Новосибирской областной больнице находятся три человека, пострадавших во время взрыва на улице Линейной 9 февраля. Двое из них — мать и сын.
— Первый пациент, подросток, приехал через 1 час 10 минут после трагедии. Через 1 час 20 минут — взрослый мужчина. И через 2 часа 50 минут приехала третья женщина. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, у него в структуре поражения только термическая травма, объем до
Состояние матери и сына оценивают как тяжелое. У них переломы и ожоги. Объем поражения у мальчика — до
— Состояние подростка и женщины расценивается как тяжелое. Они находятся в отделении реанимации, можем сказать, что по женщине динамика отчетливо положительная, женщина переведена на самостоятельное дыхание, — пояснила Елена Стрельцова.
До понедельника пациенты будут находиться в отделении реанимации. Они проведут в больнице не менее двух недель.
Сегодня в ГУ МЧС по Новосибирской области заявили, что в результате взрыва погибли 13 человек, еще 9 пострадали. НГС собирает всё, что известно о трагедии, в онлайн-трансялции.