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Взрыв газа на Линейной

Мать и сын попали в реанимацию после взрыва на Линейной

Они проведут в больнице минимум две недели

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Пострадавшие от взрыва получили ожоги и переломы

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В Новосибирской областной больнице находятся три человека, пострадавших во время взрыва на улице Линейной 9 февраля. Двое из них — мать и сын.

— Первый пациент, подросток, приехал через 1 час 10 минут после трагедии. Через 1 час 20 минут — взрослый мужчина. И через 2 часа 50 минут приехала третья женщина. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, у него в структуре поражения только термическая травма, объем до 2 %, — рассказала Елена Стрельцова, заместитель главного врача больницы на встрече с журналистами.

Состояние матери и сына оценивают как тяжелое. У них переломы и ожоги. Объем поражения у мальчика — до 12 %, у женщины — до 5 %. Протокол лечения согласовали с московскими врачами.

— Состояние подростка и женщины расценивается как тяжелое. Они находятся в отделении реанимации, можем сказать, что по женщине динамика отчетливо положительная, женщина переведена на самостоятельное дыхание, — пояснила Елена Стрельцова.

До понедельника пациенты будут находиться в отделении реанимации. Они проведут в больнице не менее двух недель.

Сегодня в ГУ МЧС по Новосибирской области заявили, что в результате взрыва погибли 13 человек, еще 9 пострадали. НГС собирает всё, что известно о трагедии, в онлайн-трансялции.

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