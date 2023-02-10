Мать и сын попали в реанимацию после взрыва на Линейной

В Новосибирской областной больнице находятся три человека, пострадавших во время взрыва на улице Линейной 9 февраля. Двое из них — мать и сын.



— Первый пациент, подросток, приехал через 1 час 10 минут после трагедии. Через 1 час 20 минут — взрослый мужчина. И через 2 часа 50 минут приехала третья женщина. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, у него в структуре поражения только термическая травма, объем до 2 % , — рассказала Елена Стрельцова, заместитель главного врача больницы на встрече с журналистами.