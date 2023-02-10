Маме спасенного 7-летнего мальчика после взрыва в доме провели операцию в НИИТО — в каком она состоянии

Врачи рассказали о состоянии мамы 7-летнего Нурика — женщина не успела выбежать за сыном из подъезда при взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске. Мальчика после трагедии на время приютила Татьяна Сидельникова, пока не нашли отца ребенка.

