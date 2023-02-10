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Взрыв газа на Линейной

Маме спасенного 7-летнего мальчика после взрыва в доме провели операцию в НИИТО — в каком она состоянии

Женщина не успела выбежать из подъезда за сыном

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В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура

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Врачи рассказали о состоянии мамы 7-летнего Нурика — женщина не успела выбежать за сыном из подъезда при взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске. Мальчика после трагедии на время приютила Татьяна Сидельникова, пока не нашли отца ребенка.

Женщине провели операцию в НИИТО. Она в стабильно тяжелом состоянии.

— По неотложным показаниям пациентке выполнено декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство на позвоночнике по поводу позвоночно-спинномозговой травмы. В настоящее время состояние пациентки стабильное тяжелое, соответствует полученным повреждениям и течению раннего послеоперационного периода. Проводится интенсивная терапия, мониторинг состояния, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе НИИТО.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура. Во взрыве газа на Линейной погибли 13 человек. Спасатели завершили разбор завалов.

Всё о трагедии на Линейной вы можете почитать здесь. Мы продолжаем собирать всю информацию о трагедии на Линейной в режиме онлайн.

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