Маме спасенного 7-летнего мальчика после взрыва в доме провели операцию в НИИТО — в каком она состоянии

Врачи рассказали о состоянии мамы 7-летнего Нурика — женщина не успела выбежать за сыном из подъезда при взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске. Мальчика после трагедии на время приютила Татьяна Сидельникова, пока не нашли отца ребенка.
Женщине провели операцию в НИИТО. Она в стабильно тяжелом состоянии.
— По неотложным показаниям пациентке выполнено декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство на позвоночнике по поводу позвоночно-спинномозговой травмы. В настоящее время состояние пациентки стабильное тяжелое, соответствует полученным повреждениям и течению раннего послеоперационного периода. Проводится интенсивная терапия, мониторинг состояния, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе НИИТО.
В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура. Во взрыве газа на Линейной погибли 13 человек. Спасатели завершили разбор завалов.
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