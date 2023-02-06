Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в аварию и сбил велосипедистку.
Как сообщает издание TMZ, актер ехал по западной части Лос-Анджелеса, и в какой-то момент женщина, ехавшая рядом на велосипеде, внезапно повернула налево, свернула на его полосу и врезалась в автомобиль Шварценеггера.
На место происшествия прибыли спасатели, женщину доставили в больницу. Источники TMZ говорят, что она находится в стабильном состоянии, подозрений на употребление алкоголя или наркотиков нет.
По словам полицейских, Шварценеггер двигался не очень быстро, но всё равно не успел нажать на тормоза, чтобы вовремя остановиться. Идет расследование, но в полиции уверяют, что актер просто не мог избежать столкновения и в ДТП нет его вины. Более того, после аварии Шварценеггер взял велосипед пострадавшей и отвез его в ближайший магазин, чтобы починить.