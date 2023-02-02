Нашел в крови и одиночестве: очевидец — о том, как обнаружил на улице в Санкт-Петербурге избитую сибирячку

Сотрудники уголовного розыска меньше чем за сутки задержали подозреваемого в нападении на сибирячку Анну Леонову в центре Петербурга. Он оказался ранее судимым из Нижегородской области.
О нападении на продюсера и предпринимательницу из Новосибирска стало известно накануне. Анна Леонова рассказала, что по голове ее бил незнакомец после замечания. Женщина застала его справляющим нужду на машину во дворе и попыталась устыдить.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области
Питерское издание также пообщалось с очевидцем Алексеем, который обнаружил девушку. Он с компанией возвращался из киноклуба.
— Увидев женщину в крови у остановки, мимо не прошли. По словам Алексея, она стояла одна, говорила о нападении, но в подробности не вдавалась. Похоже, что была дезориентирована, — пишет «Фонтанка».
К компании, озаботившейся случившимся с женщиной, присоединилась прохожая. Познакомиться с ней не успели.
— Расспросили, вызвали скорую. Она попросила проводить домой. Хотели, чтобы дождалась медиков, но в итоге согласились: говорила про детей, что живет рядом, — рассказал петербуржец.
Пострадавшую довели до квартиры, передали мужу. Вернувшись на проспект, встретили скорую и полицейских, которым показали нужную парадную.
Подробности нападения Алексей и его компания попытались уточнить в ближайшем супермаркете, но местный охранник ничего не видел. Судя по видео, оно было быстрым. Мужчина набросился со спины, повалил на землю. Группа молодых людей, стоявшая рядом, была настолько шокирована внезапной агрессией, что отступила. На кадрах — один человек, который склонился над побитой.
В своих социальных сетях Леонова называет себя SMMщиком и продюсером. Предприниматель предлагает платное масштабирование и создание бизнеса, помощь в заработке первого миллиона.
В сентябре прошлого года