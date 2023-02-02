Нашел в крови и одиночестве: очевидец — о том, как обнаружил на улице в Санкт-Петербурге избитую сибирячку

Подробности нападения Алексей и его компания попытались уточнить в ближайшем супермаркете, но местный охранник ничего не видел. Судя по видео, оно было быстрым. Мужчина набросился со спины, повалил на землю. Группа молодых людей, стоявшая рядом, была настолько шокирована внезапной агрессией, что отступила. На кадрах — один человек, который склонился над побитой.