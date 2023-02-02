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Спасатели потушили ресторан «Аджикинежаль» в ТЦ новосибирского Академгородка

Огонь вспыхнул на кухне

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Заведение располагалось на Ильича, 6

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Спасатели МЧС потушили пожар в ресторане «Аджикинежаль» в торговом центре Академгородка. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило вчера в 21:58.

— В результате пожара огнем повреждены: вытяжка, отделка стен и потолка в кухне ресторана на площади 15 квадратных метров, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

В 22:16 пожар полностью потушили. В работах участвовали 21 единица техники и 63 человека.

Летом в Заельцовском парке Новосибирска загорелся двухэтажный ресторан Shalet.

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