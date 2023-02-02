Спасатели потушили ресторан «Аджикинежаль» в ТЦ новосибирского Академгородка

Спасатели МЧС потушили пожар в ресторане «Аджикинежаль» в торговом центре Академгородка. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило вчера в 21:58.
— В результате пожара огнем повреждены: вытяжка, отделка стен и потолка в кухне ресторана на площади 15 квадратных метров, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.
В 22:16 пожар полностью потушили. В работах участвовали 21 единица техники и 63 человека.
Летом в Заельцовском парке Новосибирска загорелся двухэтажный ресторан Shalet.